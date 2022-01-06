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Легендарному украинскому тренеру исполнилось бы 83 года

"Самое дорогое в жизни - это время. Всё можно купить, кроме времени, не теряйте его понапрасну. Цените!", - Валерий Лобановский

сегодня, 20:30
Автор:

Олег Терещенко
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6 января 2022 года Валерию Васильевичу Лобановскому исполнилось бы 83 года.
Мэтр украинского и советского футбола родился в Киеве. Будучи футболистом, вместе с "Динамо" впервые стал чемпионом СССР 1961 года. 
Именно с "бело-синими" Лобановский, пребывая на тренерском мостике, достиг самых громких побед не только в советском и украинском чемпионате, но и в еврокубках. Незабываемые матчи с мюнхенской "Баварией" за Суперкубок УЕФА (1975). Разгром мадридского "Атлетико" в финале Кубка обладателей Кубков (1986). Погром каталонской "Барселоны" с общим счетом 7:0 и полуфинал Лиги чемпионов в 1999-ом. 
Легендарному украинскому тренеру исполнилось бы 83 года - фото 2
Легендарному украинскому тренеру исполнилось бы 83 года - фото 3
Методические разработки выдающегося украинского тренера долгими годами использовались не только отечественными, но и зарубежными специалистами.
В 1988 году, под руководством Валерия Лобановского сборная СССР стала серебряным призером Чемпионата Европы. На турнире в Западной Германии советские футболисты обыграли в группе голландцев (1:0) и англичан (3:1), сыграли вничью с Ирландией (1:1) и вышли из группы с первого места. В полуфинале подопечные Лобановского не оставили шансов итальянцам (2:0), но в решающем матче уступили голландцам (0:2). 
Валерий Васильевич входит в список 50 лучших тренеров за последние 50 лет (1959-2009) по версии World Soccer, а также в список лучших тренеров послевоенного периода по версии The Times. Занял 7-ю строчку в списке лучших тренеров в истории футбола по версии World Soccer и 8-ю по версии ESPN.
Увы, жизнь выдающего тренера прервалась двадцать лет назад. Во время матча в Запорожье между местным "Металлургом" и киевским "Динамо", 13 мая 2002 года. 
Валерий Васильевич Лобановский посмертно награжден званием "Герой Украины" (15.05.2002) и Рубиновым Орденом УЕФА за вклад в развитие футбола. В мае 2002 года имя Валерия Васильевича Лобановского присвоено киевскому стадиону "Динамо".
Легендарному украинскому тренеру исполнилось бы 83 года - фото 4
Достижения: Заслуженный тренер СССР; чемпион СССР (1961); обладатель Кубка СССР (1964). В качестве тренера — Бронзовый призер Олимпийских игр (1976); серебряный призер чемпионата Европы (1988); 2-кратный обладатель Кубка обладателей Кубков (1975, 1986); обладатель Суперкубка Европы (1975); второй тренер мира (версия World Soccer, 1986); 8-кратный чемпион СССР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990); 6-кратный обладатель Кубка СССР (1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990); 5-кратный чемпион Украины (1997, 1998, 1999, 2000, 2001); 3-кратный обладатель Кубка Украины (1998, 1999, 2000).
Ранее, в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось о том, что одноклубник Зинченко будет отбывать заключение в строжайшей тюрьме Великобритании.


Легендарному украинскому тренеру исполнилось бы 83 года

Валерий Лобановский - фото Getty Images


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