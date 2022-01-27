Легендарному "динамовцу" могло бы исполниться 49 лет: дисквалификация, Анна Седокова, полуфинал ЛЧ-99

Валентин Белькевич – легендарный полузащитник киевского "Динамо". Он родился 27 января 1973 в Минске. Валентин является питомцем футбольной школы минского "Динамо", за которое выступал с 1991 по 1996 год, стал пятикратным чемпионом страны. В 21 год с ним встречалась одна не очень хорошая история. В 1994 году он был на год дисквалифицирован за применение допинга. Дело в том, что медицинский штаб минчан лечил игроку колено с помощью лекарств, в состав которых входили запрещенные препараты.

Валентин Белькевич - фото из From Official Website

Свою большую часть футбольной карьеры Белькевич провел в киевском "Динамо". Выступая одиннадцать лет в составе "бело-синих", он становился восьмикратным чемпионом Украины и семикратным обладателем Кубка. Также большинству фанатов киевлян он запомнился памятным матчем против мюнхенской "Баварии" в полуфинале ЛЧ 1998/1999. Его чудо-голевой пас позволил Шевченко создать дубль в ворота немецкого гранда.

Валентин в большинстве своем действовал на позиции "поднападающим", на которой успешно взаимодействовал с форвардами Андреем Шевченко и Сергеем Ребровым.

Всего Белькевич сыграл за "Динамо": 212 матчей чемпионата (50 голов), 38 кубковых матчей (8 голов) и 67 еврокубковых матчей (12 голов). Завершал карьеру в бакинском "Интере" (2008-2009), за который из-за травмы провел всего 5 матчей.

Валентин выступал за сборную Беларуси с 1992 по 2005 год, провел в этот период 56 матчей, забил 10 мячей.

Окончив выступления, получил тренерскую лицензию "А" и с июня 2010 работал в тренерском штабе молодежного состава киевского "Динамо".

Что касается личной жизни, то сам футболист предпочитал не рассказывать о нем журналистам. Известно, что он был женат на солистке из группы "ВИА Гра" Анной Седоковой (2004 – 2006 гг.). Вовремя совместной жизни у них родилась дочь Алина. Их брак продержался не больше двух лет. И вскоре они развелись. После развода Валентин официально оформил отношения с Олесей Белькевичем.

К сожалению, 1 августа 2014 года легендарный футболист киевского "Динамо" и сборной Беларуси внезапно умер в Киеве.

Для справки:

Валентин Белькевич: 5-кратный чемпион Белоруссии (1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995); 2-кратный обладатель Кубка Белоруссии (1992, 1993/94); обладатель Суперкубка Белоруссии (1994); 8-кратный чемпион Украины (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007); 3-кратный серебряный призер чемпионатов Украины (2002, 2005, 2006); 7-кратный обладатель Кубка Украины (1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007); 3-кратный обладатель Суперкубка Украины (2004, 2006, 2007); 3-кратный победитель Кубка Содружества (1997, 1998, 2002); футболист года в Белоруссии (1995).

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