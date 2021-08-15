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Главная Новости Спорт футбол Ушла легенда. Умер немецкий футболист Герд Мюллер
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Ушла легенда. Умер немецкий футболист Герд Мюллер

Мюллер страдал от болезни Альцгеймера

15 августа 2021, 16:12
Автор:

Харченко Дарина

В воскресенье, 15 августа, в возрасте 75 лет скончался легендарный немецкий футболист Герд Мюллер. Он был одним из лучших в истории нападающих из ФК "Бавария" и сборной Германии. Об этом сообщили в футбольном клубе "Бавария".

Ушла легенда. Умер немецкий футболист Герд Мюллер

Герд Мюллер. Фото: FC Bayern München

"Сегодня грустный и черный день для "Баварии" и всех ее болельщиков. Герд Мюллер был одним из величайших нападающих из всех, которые когда-то играли, а также прекрасным человеком, личностью мирового футбола. Мы разделяем глубокую скорбь с его женой Уши и его семьей. Без Герда Мюллера "Бавария" не был бы клубом, который мы все любим сегодня. Его имя и память о нем будут жить вечно", — сказал президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.

Мюллер страдал от болезней и Альцгеймера. Об этом еще в 2015 году официально заявили в футбольном клубе.

Футболист стал легендой, ведь забил 566 голов в 607 поединках, из которых 365 — в  Бундеслиге, что стало беспрецедентным рекордом.

Мюллер сыграл за сборную Германии 62 матча, в которых отличился 68 раз. Он также выиграл Чемпионат мира-1974, забив победный гол в финале; Евро-1972 и трижды стал победителем Кубка европейских чемпионов.

Герд Мюллер родился  3 ноября 1945 года в Нердлингене, в Баварии. С самого детства кумиром Герда был нападающий "Нюрнберга" и сборной Германии, чемпион мира 1954 Макс Морлок.

В сезоне 1964/65 Мюллер забил 22 мяча за 32 игры. Мюллер стал лидером атак команды. В сезоне 1967/68 он забил 19 голов, а от чемпионата 1968/69 до 77/78 Мюллер каждый сезон стал забивать более 20 голов.

Его стиль игры был выдающимся, ведь он был невысокого роста (176 см), но крепким нападающим, которого трудно было сбить с ног. Прекрасно играл головой, имел "взрывной" стартовый рывок.

Мюллер не обладал виртуозными финтами, но был достаточно непредсказуемым. Всех лучших немецких форвардов после 70-х годов начали сравнивать именно с Гердом Мюллером.


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Источник: https://fcbayern.com/de/news/2021/08/der-fc-bayern-trauert-um-gerd-mueller
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