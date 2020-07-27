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Главная Новости Спорт футбол Игорь Суркис: "Мирча Луческу остается в киевском "Динамо"
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Игорь Суркис: "Мирча Луческу остается в киевском "Динамо"

Румынский специалист остается в Украине

сегодня, 18:58 comments584
Автор:

Владимир Лавский
Игорь Суркис: "Мирча Луческу остается в киевском "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис признался, что ему удалось договориться с Мирчей Луческу, что он продолжит работу в киевском клубе. Об этом сообщил сам президент в прямом эфире программы "Цыганык. LIVE". 

"У "Динамо" остается прежний главный тренер. Остальное - в ближайшее время все объявим". 

По данным источника. до этого Игорь Суркис пообщался с Мирчей Луческу и договориться о дальнейшем сотрудничестве. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Мирча Луческу признался в интервью румынским СМИ, что вынужден покинуть киевский клуб.

"Стоит признать, что я не буду работать в киевском "Динамо". Изначально благодарен Игорю и Григорию Суркисам, которые меня пригласили в команду. К сожалению, я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно фанатов киевского клуба. Я - не трус. Все же помнят, как я был в "Бешикташе" и "Галатасарае". А это непримиримые соперники. Мне, как и всем игрокам, нужна фанатская поддержка на протяжении всего матча. Мое появление в "Динамо" не имеет никакого отношения к деньгам. Мне было интересен этот вызов", - признался Луческу.


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