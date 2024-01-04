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"Лас-Пальмас" против "Барселоны": стартовые составы на матч

"Барселона" идет на четвертой позиции в Ла Лиге и уступает "Реалу" на 10 очков

4 января 2024, 21:57
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Куров Артем
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Сегодня состоится матч 19 тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" будет играть в гостях против "Лас-Пальмаса". Стартовые составы команд на этот поединок, смотрите в материале "Комментариев".

"Лас-Пальмас" против "Барселоны": стартовые составы на матч

Хави на тренировке. Фото с открытых источников

Стартовые составы

”Лас-Пальмас” против ”Барселоны”: стартовые составы на матч - фото 2

Где посмотреть матч

Игру Лас-Пальмаса против Барселоны можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 22:30 по киевскому времени.

Расписание и результаты всех матчей 19-го тура испанской Ла Лиги

Вторник, 2 января

  • "Валенсия" – "Вильярреал" – 3:1

  • "Реал Сосьедад" — "Алавес" — 1:1

  • "Хетафе" — "Райо Вальекано" — 0:2

Среда, 3 января

  • 18:00 "Гранада" – "Кадис"

  • 20:15 "Реал" — "Мальорка"

  • 20:15 "Сельта" — "Бетис"

  • 22:30 "Жирона" — "Атлетико"

Четверг, 4 января

  • 18:00 "Осасуна" — "Альмерия"

  • 20:15 "Севилья" — "Атлетик"

  • 22:30 "Лас-Пальмас" — "Барселона

Ситуация в турнирной таблице перед 19 туром

Мадридский "Реал" лидер Ла Лиги и имеет 45 набранных баллов после 17 туров. "Жирона" занимает второе место. В активе подопечных Мичела также 45 набранных очков, но они уступают "сливочным" за счет очной встречи. "Барселона" занимает третье место. В активе "блаугранас" 38 очков. На три очка меньше и игру в запасе у "Атлетико", который идет четвертым.

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.




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Источник: https://www.flashscore.ua/match/n3VSebe4/#/match-summary/lineups
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