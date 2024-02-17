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25 тур английской Премьер-лиги: расписание всех матчей

В центральном матче тура сыграют "Манчестер Сити" будет принимать "Челси"

сегодня, 12:35
Автор:
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Куров Артем
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В субботу 17 февраля начинается 25 тур АПЛ матчем в котором "Брентфорд" будет принимать на собственном поле "Ливерпуль". Анонс и расписание всех матчей этого уикенда, смотрите в материале "Комментариев".

25 тур английской Премьер-лиги: расписание всех матчей

Мудрик забивает гол. Фото прес-служба ФК Челси

Расписание всех матчей английской Премьер-лиги

17 февраля

  • 14:30 "Брентфорд" — "Ливерпуль"

  • 17:00 "Бернли" — "Арсенал"

  • 17:00 "Ньюкасл Юнайтед" — "Борнмут"

  • 17:00 "Фулхэм" — "Астон Вилла"

  • 17:00 "Ноттингем Форест" — "Вест Хэм"

  • 17:00 "Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон"

  • 19:30 "Манчестер Сити" — "Челси"

18 февраля

  • 16:00 "Шеффилд Юнайтед" — "Брайтон"

  • 18:30 "Лутон Таун" — "Манчестер Юнайтед"

19 февраля

  • 22:00 "Эвертон" — "Кристалл Пелас"

Турнирная таблица АПЛ перед 25 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 54 очка. Далее следует "Манчестер Сити", имеющий матч в запасе и 52 балла, так же как и у "Арсенала", который идет третьим. У "Тоттенхэма" замыкающий топ-4 47 очков. "Челси" Михаила Мудрика расположился на 10 позиции и имеет 34 зачетных балла. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 13 и 18 позициях соответственно.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.



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Источник: https://comments.ua/ua
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