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8 прекрасных лет: Клопп покинет "Ливерпуль" в конце сезона (ВИДЕО)

За время работы Клоппа "Ливерпуль" выигрывал АПЛ и Лигу чемпионов.

сегодня, 14:23
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня стало известно, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп покинет свой пост после окончания этого сезона. Немецкий специалист провел в клубе более восьми лет. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Ливерпуль".

8 прекрасных лет: Клопп покинет "Ливерпуль" в конце сезона (ВИДЕО)

Юрген Клопп. Фото с открытых источников

Я покину клуб в конце сезона. Понимаю, что это шок для многих людей, когда они услышат об этом. Однако я могу объяснить все, по крайней мере, попытаться объяснить. Я люблю все здесь – клуб, болельщиков, команду, персонал.

Правда в том, что у меня кончилась энергия продолжать. Я чувствую себя хорошо, но не могу выполнять работу снова и снова, и снова… Я сообщил об этом клубу еще в ноябре. После всех лет, которые мы провели вместе, вы заслуживаете правды. И это правда, – сказал в интервью клубу немецкий специалист.


Юрген Клопп пришел в "Ливерпуль" в 2015 году. За время его работы в клубе красные выиграли семь трофеев, среди которых чемпионство английской Премьер-лиги и титул Лиги чемпионов.

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Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-announces-decision-step-down-liverpool-manager-end-season
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