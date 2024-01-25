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1/4 Кубка Испании: стартовые составы на матч "Атлетико" - "Севилья"

В полуфинал Кубка Испании уже прошли "Атлетик" Бильбао, "Мальорка" и "Реал Сосьедад"

сегодня, 21:25
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Куров Артем
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Сегодня состоится последний матч четвертьфиналов Кубка Испании по футболу. Мадридский "Атлетико" дома будет принимать "Севилью". Стали известны стартовые составы команд на этот поединок.

1/4 Кубка Испании: стартовые составы на матч "Атлетико" - "Севилья"

Игроки Атлетико празднуют гол. Фото прес-служба клуба

1/4 Кубка Испании: стартовые составы на матч ”Атлетико” - ”Севилья” - фото 2

Где посмотреть матч

Игру "Атлетико" — "Севилья" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты четвертьфиналов Кубка Испании

23 января, вторник

  • "Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2

24 января, среда

  • "Мальорка" – "Жирона" 3:2

  • "Атлетик" (Бильбао) – "Барселона" 4:2 (после д.ч.)

25 января, четверг

  • 22:00 "Атлетико (Мадрид) – "Севилья".

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Источник: https://www.flashscore.ua/match/fekr3Ofj/#/match-summary/lineups
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