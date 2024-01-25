1/4 Кубка Испании: стартовые составы на матч "Атлетико" - "Севилья"

Рубрики
МЕНЮ
Куров Артем
Сегодня состоится последний матч четвертьфиналов Кубка Испании по футболу. Мадридский "Атлетико" дома будет принимать "Севилью". Стали известны стартовые составы команд на этот поединок.
Игроки Атлетико празднуют гол. Фото прес-служба клуба
Игру "Атлетико" — "Севилья" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
23 января, вторник
"Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2
24 января, среда
"Мальорка" – "Жирона" 3:2
"Атлетик" (Бильбао) – "Барселона" 4:2 (после д.ч.)
25 января, четверг
22:00 "Атлетико (Мадрид) – "Севилья".
Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.
Читайте также, что Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open . В четвертьфинальном поединке украинская теннисистка одолела в двух сетах представительницу Чехии Линду Носкову со счетом 6:3, 6:4.
Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.
Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
Обсуждения
Новости