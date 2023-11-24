Кварацхелия, Мудрик и другие: самые дорогие игроки плей-офф отбора на Евро-2024



















Сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав в путь B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.



Мудрик во время матча. Фото с открытых источников

Кто самый дорогой

Самым дорогим игроком с большим отрывом оказался представитель сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Рыночная стоимость вингера "Наполи" оценивается в 85 миллионов евро. На второй позиции в рейтинге полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Уэльса Бреннан Джонсон, который сейчас стоит 48 млн евро. Следом за ним расположились два игрока национальной сборной Украины Михаил Мудрик и Александр Зинченко. Transfermarkt оценивает вингера Челси в 45 млн, а защитника Арсенала в 42 миллиона евро. В десятку самых дорогих попали Виталий Миколенко (25 млн евро, 9 позиция), а 10 позицию поделили между собой Анатолий Трубин и Виктор Цыганков (по 22 млн евро).





Путь сборной Украины к Евро

Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024 сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. В случае, если удастся пройти боснийцев, в финале команду Сергея Реброва ждет кто-то из пары Израиль – Исландия. В полуфинале сборная Украины сыграет в гостях, а в финальных матчах "желто-синие" сыграют в качестве хозяев поля. Матчи плей-офф отбора на Евро-2024 пройдут 21 марта 2024 (полуфиналы) и 26 марта 2024 (финалы).





Напомним, что в эти выходные в Украинской Премьер-лиге состоятся семь матчей 15-го тура. Среди самых интересных, матч "Шахтера" против "Полесья". Где и когда смотреть матчи УПЛ читайте в материале "Комментариев".

