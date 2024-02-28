Кубок Англии: где смотреть матч "Ноттингем" - "Манчестер Юнайтед"

Сегодня состоятся еще четыре матча Кубка Англии по футболу. В одном из них "Ноттингем" будет принимать на своем поле "Манчестер Юнайтед". Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".



Футболисты МЮ празднуют гол. Фото прес-служба клуба

Где посмотреть матч

Игру "Ноттингем" — "Манчестер Юнайтед" можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписка. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Расписание и результаты матчей 1/8 Кубка Англии

26 февраля

"Ковентри" – "Мэйдстоун" – 5:0

27 февраля

21:30. "Борнмут" – "Лестер" 0:1

21:45. "Блэкберн" — "Ньюкасл" 1:2

22:00. "Лутон" — "Манчестер Сити" 2:6

28 февраля

21:30. "Челси" — "Лидс"

21:45. "Вулвергемптон" — "Брайтон"

21:45. "Ноттингем" — "Манчестер Юнайтед"

22:00. "Ливерпуль" — "Саутгемптон"

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Состоялась жеребьевка Лиги Европы. К сожалению, единственный украинский клуб в евровесне донецкий "Шахтер" завершил выступления в турнире, вчера уступив "Марселю". Вашему вниманию пары 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.

