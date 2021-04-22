Кубок Америки-2021: Одна из стран проведет турнир без болельщиков

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Богдан Кравец
Все матчи Кубка Америки по футболу, которые должны будут состояться в Колумбии, пройдут без болельщиков. Такое решение принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Об этом сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке во время выступления в Боготе.
Кубок Америки-2021. Фото из открытых источников
"Этот Кубок пройдет без зрителей", — заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.
Президент добавил, что Южноамериканская конфедерация футбола "КОНМЕБОЛ" уже получила сообщение с этой информацией.
Кубок Америки должен был состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19, в марте прошлого года, было принято решение перенести турнир на лето 2021 года.
Нынешний турнир пройдет с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. Это будет первый случай с 1983-го года, когда хозяевами Кубка будут сразу 2 страны.
Отметим, что в нынешних соревнованиях участие примут 10 команд, вместо запланированных 12-ти, так как сборные Австралии и Катара отказались от участия.
В этом году на Копа Америка сыграют сборные Аргентины, Колумбии, Бразилии, Венесуэлы, Боливии, Эквадора, Парагвая, Уругвая, Перу и Чили.
Они будут разделены на 2 группы по географическому признаку. Лучшие четыре команды отправятся в четвертьфинал.
Напомним, что действующим победителем турнира является сборная Бразилии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один город лишился права принимать матчи Евро-2020 из-за отсутствия гарантии допуска зрителей на стадион. Остальные города заявили, что они готовы принимать футбольных болельщиков на трибунах.
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