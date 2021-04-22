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Главная Новости Спорт футбол Евро-2020: Один город лишился права принимать матчи
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Евро-2020: Один город лишился права принимать матчи

Власти города не могли гарантировать присутствие зрителей на стадионе

сегодня, 12:46
Автор:

Богдан Кравец

УЕФА отобрал у испанского города Бильбао право проводить матчи Евро-2020. Об этом сообщает Marca со ссылкой на официальный сайт города Бильбао.

Евро-2020: Один город лишился права принимать матчи

Стадион "Сан-Мамес" в Бильбао. Фото из открытых источников.

Местные власти не могли гарантировать допуск зрителей на стадион "Сан-Мамес" вовремя турнира.

Городские чиновники уже хотят обжаловать это решение УЕФА в суде. Там считают, что в Бильбао соблюдали все правила, прописанные в контракте. Также на подготовку к турниру власти уже потратили более 1,2 млн евро.

23 апреля УЕФА окончательно объявит список городов, которые будут принимать матчи Евро-2020.

Отметим, что матчи главного турнира континента пройдут со зрителями. Многие города уже сообщили максимально допустимую вместимость трибун своих стадионов.

В их число вошли Лондон, Глазго, Амстердам, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген и Санкт-Петербург.

Стало известно, что больше всего болельщиков на стадионе готов принять Будапешт. В столице Венгрии заявили, что могут заполнить трибуны на все 100%. В других городах цифра колеблется между 25-50%.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что турнир Евро-2020 должен был состояться в 2020-м году, однако был перенесен на год из-за пандемии, связанной с коронавирусом

Напомним, что стартует данное событие 11 июня и продлится до 11 июля. Финальный матч состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Окончательный состав всех участников и групп стал известен в ноябре 2020 года.

Сборная Украины тоже примет участие на турнире. Раннее портал "Комментарии" писал, с кем будут играть подопечные Андрей Шевченко на групповом этапе.



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Источник: https://www.marca.com/futbol/eurocopa/2021/04/21/60807c2a22601d260d8b4583.html
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