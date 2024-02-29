Кто выйдет в финал Кубка Испании: где смотреть матч "Атлетик" Бильбао – "Атлетико" Мадрид

Сегодня состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании в котором "Атлетик" Бильбао будет принимать мадридский "Атлетико". Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".



Гризманн во время матча. Фото с открытых источников

Где смотреть матч

Игру "Атлетика" против "Атлетико" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:30 по киевскому времени.

Расписание и результаты полуфинальных матчей Кубка Испании

7 февраля, первые матчи

21:00. "Атлетико" Мадрид – "Атлетик" Бильбао 0:1

21:00. "Мальорка" — "Реал Сосьедад" 0:0

28 февраля, ответные матчи

21:00. "Атлетик" Бильбао — "Атлетико" Мадрид

21:00. "Реал Сосьедад" — "Мальорка" 1:2 (после пенальти)

Результаты четвертьфиналов Кубка Испании

23 января, вторник

"Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2

24 января, среда

"Мальорка" – "Жирона" 3:2

"Атлетик" (Бильбао) – "Барселона" 4:2 (после д.ч.)

25 января, четверг 22:00

"Атлетико (Мадрид) – "Севилья" 1:0.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Состоялась жеребьевка Лиги Европы. К сожалению, единственный украинский клуб в евровесне донецкий "Шахтер" завершил выступления в турнире, вчера уступив "Марселю". Вашему вниманию пары 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.

