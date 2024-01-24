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Кто сыграет с "Челси" в финале Кубка лиги: где смотреть полуфинал "Фулхэм" - "Ливерпуль"

В финале Кубка английской лиги победитель этой пары встретится с "Челси"

сегодня, 16:16
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги сыграют "Фулхэм" и "Ливерпуль". В первой игре подопечные Юргена Клоппа победили со счётом 2:1. В финале победителя этой пары уже ждет лондонский "Челси". Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".

Кто сыграет с "Челси" в финале Кубка лиги: где смотреть полуфинал "Фулхэм" - "Ливерпуль"

Футболисты Ливерпуля. Фото прес-служба клуба

Где посмотреть матч

Игру "Фулхэм" — "Ливерпуль" можно будет посмотреть на платформах Megogo в разделе Спорт/Футбол или на канале Setanta Sports. Также матч будут транслировать на платформе Setanta Sports при условии, что у вас есть подписка. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Результаты и расписание 1/2 Кубка лиги

Первые матчи

9 января

  • "Мидлсбро" — "Челси" 1:0, 1:6;

10 января

  • "Ливерпуль" – "Фулгэм" 2:1

Первые матчи полуфиналов пройдут 9-10 января, а ответные матчи 23-24 января.

Результаты 1/4 финала Кубка английской лиги

  • "Порт Уэйл" — "Мидлсбро" 0:3;

  • "Челси" — "Ньюкасл Юнайтед" 1:1 (4:2 после пенальти);

  • "Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1;

  • "Эвертон" — "Фулгэм" 1:1 (6:7 после пенальти);

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Источник: https://comments.ua/ua
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