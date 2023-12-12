Кто самый дорогой футболист УПЛ: обновление трансферной стоимости

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Куров Артем
Цены на игроков в украинской Премьер-лиге не могут конкурировать с топовыми европейскими лигами, однако и здесь есть свои лидеры. Портал Transfermarkt обновил трансферные цены на игроков украинского чемпионата, передают "Комментарии".
Судаков в матче Лиги чемпионов. Фото прес-служба "Шахтера"
Георгий Судаков ("Шахтер") 18 млн евро (3 млн);
Даниил Сикан ("Шахтер") 6 млн евро (2);
Дмитрий Ризнык ("Шахтер") 5 млн евро (2);
Дмитрий Крыськив ("Шахтер") 4 млн евро (1);
Иракли Азаров ("Шахтер") 3,5 млн евро (1);
Владислав Ванат ("Динамо") 3 млн евро (1);
Георгий Гочолейшвили ("Шахтер") 2,5 млн евро (1).
Артем Бондаренко (Шахтер) 9 млн евро (-1);
Николай Шапаренко ("Динамо") 6 млн (-1);
Лассина Траоре ("Шахтер") 6 млн (-1)
Тарас Степаненко ("Шахтер") 3 млн (-1)
Руслан Нещерет ("Динамо") 2 млн (-1)
Николай Матвиенко (Шахтер) — 20 млн;
Георгий Судаков ("Шахтер") — 18 млн (3);
Артем Бондаренко (Шахтер) — 9 млн (-1);
Георгий Бущан ("Динамо") — 7 млн;
Лассина Траоре ("Шахтер") — 6 млн (-1);
Виталий Буяльский ("Динамо") — 6 млн;
Николай Шапаренко ("Динамо") — 6 млн (-1);
Даниил Сикан ("Шахтер") — 6 млн (2);
Александр Зубков ("Шахтер") – 5 млн;
Дмитрий Резник ("Шахтер") — 5 млн (2);
Александр Пихаленок ("Днепр-1") — 5 млн;
Валерий Бондарь ("Шахтер") — 5 млн
Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.
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