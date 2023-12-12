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Кто самый дорогой футболист УПЛ: обновление трансферной стоимости

В топ-10 семь представителей донецкого "Шахтера"

сегодня, 11:53
Автор:
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Куров Артем
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Цены на игроков в украинской Премьер-лиге не могут конкурировать с топовыми европейскими лигами, однако и здесь есть свои лидеры. Портал Transfermarkt обновил трансферные цены на игроков украинского чемпионата, передают "Комментарии".

Кто самый дорогой футболист УПЛ: обновление трансферной стоимости

Судаков в матче Лиги чемпионов. Фото прес-служба "Шахтера"

Топ игроков, наиболее подорожавших

  1. Георгий Судаков ("Шахтер") 18 млн евро (3 млн);


  2. Даниил Сикан ("Шахтер") 6 млн евро (2);

  3. Дмитрий Ризнык ("Шахтер") 5 млн евро (2);

  4. Дмитрий Крыськив ("Шахтер") 4 млн евро (1);

  5. Иракли Азаров ("Шахтер") 3,5 млн евро (1);

  6. Владислав Ванат ("Динамо") 3 млн евро (1);

  7. Георгий Гочолейшвили ("Шахтер") 2,5 млн евро (1).

Топ игроков, наиболее потерявших в трансферной стоимости

  1. Артем Бондаренко (Шахтер) 9 млн евро (-1);

  2. Николай Шапаренко ("Динамо") 6 млн (-1);

  3. Лассина Траоре ("Шахтер") 6 млн (-1)

  4. Тарас Степаненко ("Шахтер") 3 млн (-1)

  5. Руслан Нещерет ("Динамо") 2 млн (-1)

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ

  1. Николай Матвиенко (Шахтер) — 20 млн;

  2. Георгий Судаков ("Шахтер") — 18 млн (3);

  3. Артем Бондаренко (Шахтер) — 9 млн (-1);

  4. Георгий Бущан ("Динамо") — 7 млн;

  5. Лассина Траоре ("Шахтер") — 6 млн (-1);

  6. Виталий Буяльский ("Динамо") — 6 млн;

  7. Николай Шапаренко ("Динамо") — 6 млн (-1);

  8. Даниил Сикан ("Шахтер") — 6 млн (2);

  9. Александр Зубков ("Шахтер") – 5 млн;

  10. Дмитрий Резник ("Шахтер") — 5 млн (2);

  11. Александр Пихаленок ("Днепр-1") — 5 млн;

  12. Валерий Бондарь ("Шахтер") — 5 млн

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.




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Источник: https://www.transfermarkt.world/premier-liga/marktwertaenderungen/wettbewerb/UKR1
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