Кто самый дорогой футболист УПЛ: обновление трансферной стоимости

Цены на игроков в украинской Премьер-лиге не могут конкурировать с топовыми европейскими лигами, однако и здесь есть свои лидеры. Портал Transfermarkt обновил трансферные цены на игроков украинского чемпионата, передают "Комментарии".



Судаков в матче Лиги чемпионов. Фото прес-служба "Шахтера"

Топ игроков, наиболее подорожавших

Георгий Судаков ("Шахтер") 18 млн евро (3 млн);

Даниил Сикан ("Шахтер") 6 млн евро (2); Дмитрий Ризнык ("Шахтер") 5 млн евро (2); Дмитрий Крыськив ("Шахтер") 4 млн евро (1); Иракли Азаров ("Шахтер") 3,5 млн евро (1); Владислав Ванат ("Динамо") 3 млн евро (1); Георгий Гочолейшвили ("Шахтер") 2,5 млн евро (1).

Топ игроков, наиболее потерявших в трансферной стоимости

Артем Бондаренко (Шахтер) 9 млн евро (-1); Николай Шапаренко ("Динамо") 6 млн (-1); Лассина Траоре ("Шахтер") 6 млн (-1) Тарас Степаненко ("Шахтер") 3 млн (-1) Руслан Нещерет ("Динамо") 2 млн (-1)

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ

Николай Матвиенко (Шахтер) — 20 млн; Георгий Судаков ("Шахтер") — 18 млн (3); Артем Бондаренко (Шахтер) — 9 млн (-1); Георгий Бущан ("Динамо") — 7 млн; Лассина Траоре ("Шахтер") — 6 млн (-1); Виталий Буяльский ("Динамо") — 6 млн; Николай Шапаренко ("Динамо") — 6 млн (-1); Даниил Сикан ("Шахтер") — 6 млн (2); Александр Зубков ("Шахтер") – 5 млн; Дмитрий Резник ("Шахтер") — 5 млн (2); Александр Пихаленок ("Днепр-1") — 5 млн; Валерий Бондарь ("Шахтер") — 5 млн

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.



