Кто пропустил меньше всего голов среди клубов Европы с сезона 2019/20

В футболе немаловажную роль играют не только забитые голы и яркая игра в атаке. Важным элементом современной успешной команды надежная защита. Издание Marca опубликовало список лучших оборон европейских команд по сезону 2019/20.



Рюдигер и Алаба. Фото с открытых источников

У кого лучшая защита в Европе

На пятом месте данного топа расположилась "Барселона" с показателем 148 пропущенных голов в 167 матчах (с сезона 2019/20). Далее следует "Манчестер Сити", команда Пепа Гвардиолы пропустила 142 мяча в 166 играх. Тройку лидеров открывает мадридский "Атлетико", за 166 матчей пропустивший 141 гол (0,84 гола за игру). "Пари Сен-Жермен" позволил забить в свои ворота еще меньше – 139 мячей, но сыграл 155 матчей за этот период (0,89). А лучшей защитой в Европе за последнее время является оборона мадридского "Реала". В 167 матчах "королевский клуб" пропустил 129 голов, что является наименьшим показателем среди всех. Также "сливочные" имеют лучший показатель пропущенных голов в среднем за матч — 0,77.

Рекорд "Реала" в этом сезоне

В этом сезоне оборона команды Карло Анчелотти превосходит все ожидания. "Реал" уже побил собственный рекорд, пропустив 9 голов в 15 стартовых матчах Ла Лиги, что является лучшим показателем клуба в истории. Прошлый рекорд принадлежал команде под руководством Зинедина Зидана, которая в первых 15 матчах сезона 2019/20 пропустила 11 голов.

Вклад Лунина

Приятно, что свой важный вклад в этот рекорд внес и Андрей Лунин. В этом сезоне он сыграл в пяти матчах испанской Ла Лиги в которых пропустил всего два мяча. В трех играх украинец сумел оставить свои ворота "сухими". От Whoscored за эти пять матчей у Лунина средняя оценка 7,23, что является достаточно высоким показателем. К примеру, у его конкурента за место в старте Кепы Аррисабалаги семь пропущенных мячей в десяти матчах испанской Ла Лиги при 5 сухих поединках. Средняя оценка испанца – 6,79.

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