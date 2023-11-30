Кто был лучшим тренером месяца в АПЛ: претенденты

В английской Премьер-лиге подводят итоги ноября. Стали известны претенденты на лучшего тренера месяца. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.



Эрик тен Хаг на пресс-конференции. Фото прес-служба "МЮ"

На официальном сайте АПЛ появилось голосование за лучшего тренера месяца в ноябре. На это звание претендуют четыре менеджера.



Претенденты на лучшего тренера ноября в АПЛ

Роб Эдвардс (Лутон). Лутон Таун имел тяжелый старт в своем первом сезоне в Премьер-лиге, но неплохие результаты в ноябре позволили им подняться из зоны вылета. Команда Роба Эдвардса одержала первую домашнюю победу над "Кристалл Пелас" и сыграла в ничью с "Ливерпулем" (1:1) на "Кенилворт Роуд", где они потеряли победу за несколько минут до финального свистка.

Эдди Хау (Ньюкасл). Команда Хау одержала две домашние победы в этом месяце. "Ньюкасл Юнайтед" победил "Челси" со счетом 4-1 и завершил беспроигрышную серию "Арсенала" победой со счетом 1-0.

Андони Ираола (Борнмут). После медленного начала сезона "Борнмут" выиграл два из трех матчей в ноябре, включая победу над "Ньюкаслом" со счетом 2:0 и победу 3:1 над конкурентом в борьбе за выживание "Шеффилд Юнайтед", которая стала их первой выездной победой в этом сезоне.

Эрик Тен Хаг (МЮ). Его команда выиграла и сохранила свои ворота сухими против "Фулхэма", "Лутона" и "Эвертона", что позволило подняться на шестое место в таблице и сократить отставание до шести очков от первой позиции.



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