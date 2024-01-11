Кто будет вратарем "Реала" в финале Суперкубка Испании: ответ Анчелотти



















Вчера в полуфинале Суперкубка Испании встречались "Реал" Мадрид и "Атлетико". Вышедший в основе королевского клуба кепа пропустил трижды и провел не слишком надежный матч. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти во время пресс-конференции ответил на вопрос кто будет основным голкипером на финальный матч. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Реал" Мадрид.



Карло Анчелотти во время матча. Фото прес-служба Реала

Команда никогда не сдается. Это в ДНК "Реала", и это хороший урок для молодежи. Мы могли сегодня проиграть, но мы не сдавались. Команда очень довольна, и мы должны сохранять покой, потому что это был матч с большим количеством эмоций. У нас осталось 90 минут, чтобы выиграть трофей, и это наша цель. По-моему, Кепа провел хорошую игру. В первых двух голах он ничего не смог сделать, а в третьем ему помешал скачок Мораты. Посмотрим, кто будет вратарем в финале, – сказал Карло Анчелотти.





Расписание матчей Суперкубка Испании 2024

Полуфиналы

10 января

"Реал" Мадрид — "Атлетико" Мадрид 5:3 (после д.ч.)

11 января

"Барселона" — "Осасуна" 21:00

Финал

14 января 21:00

Рекорды Суперкубка Испании

Наибольшее количество Суперкубков Испании завоевала "Барселона" — у "блаугранас" их 14. "Реал" Мадрид получил на три трофея меньше, а именно 11. Еще у одного полуфиналиста "Атлетико" всего две победы в этом турнире, а "Осасуна" вообще впервые в истории будет сражаться за Суперкубок. Лучшим бомбардиром в истории турнира является Лионель Месси с 14 забитыми голами, а второе место делят легенды "Реала" Рауль и Карим Бензема, у них по 7 мячей.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.



