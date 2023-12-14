Кто больше всего забил и пропустил в групповом этапе Лиги чемпионов: итоги

Завершились все матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Статистические итоги читайте в материале "Комментариев".



Холанд празднует гол. Фото с открытых источников

Самая результативная команда ЛЧ

По 16 голов на групповом этапе Лиги чемпионов забили мадридский "Реал" и "Арсенал" и это является третьим показателем среди всех команд. На один гол больше сумел забить еще один клуб из Мадрида – "Атлетико". Самой результативной командой группового этапа оказался "Манчестер Сити". Подопечные Пепа Гвардиолы наколотили в ворота своих соперников 18 мячей.

Худшая защита

Многие пропустили Црвена Звезда, Селтик и Манчестер Юнайтед — по 15 голов. Все три команды вылетели из еврокубков и самая большая неожиданность здесь обычно присутствие "МЮ". Однако антирекорд этого розыгрыша принадлежит сопернику донецкого "Шахтера" по группе H "Антверпену". Бельгийцы пропустили 17 мячей.

Результаты матчей 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

"Ланс" 2:1 "Севилья";

"ПСВ" 1:1 "Арсенал";

"Зальцбург" 1:3 "Бенфика";

"Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";

"Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";

"Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";

"Наполи" 2:0 "Брага";

"Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".

13 декабря, среда

"РБ Лейпциг" 2:1 "Янг Бойз";

"Црвена Звезда" 2:3 "Манчестер Сити";

"Антверпен" 3:2 "Барселона";

"Атлетико" 2:0 "Лацио";

"Боруссия" 1:1 "ПСЖ";

"Ньюкасл Юнайтед" 1:2 "Милан";

"Порту" 5:3 "Шахтер";

"Селтик" 2:1 "Фейеноорд".

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.



