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Кризис "Наполи" продолжается, а "Милан" продолжает погоню за лидерами (ВИДЕО)

"Милан" отстает от лидера Серии А "Интера" на 8 очков

сегодня, 17:37
Автор:
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Куров Артем
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Вчера в 24 туре итальянской Серии А встречались Милан и Наполи. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.

Кризис "Наполи" продолжается, а "Милан" продолжает погоню за лидерами (ВИДЕО)

Кристиан Пулишич. Фото прес-служба Милана


Расписание всех матчей 24 тура Серии А

9 февраля, пятница

  • 21:45 "Солернитана" — "Эмполи" 1:3

10 февраля, суббота

  • 16:00 "Кальяри" — "Лацио" 1:3

  • 19:00 "Рома" — "Интер" 2:4

  • 21:45 "Сассуоло" — "Торино" 1:1

11 февраля, воскресенье

  • 13:30 "Фиорентина" — "Фрозиноне" 5:1

  • 16:00 "Болонья" — "Лечче" 4:0

  • 16:00 "Монца" — "Верона" 0:0

  • 19:00 "Дженоа" — "Аталанта" 1:4

  • 21:45 "Милан" — "Наполи" 1:0

12 февраля

  • 21:45 "Ювентус" — "Удинезе"

Турнирная таблица Серии А перед 24 туром

Лидирует в турнирной таблице "Ювентус", который имеет 52 очка. С отставанием в 1 балл и матчем в запасе от "старой синьоры" на втором месте располагался миланский "Интер". Следом за ним следует "Милан" с 45 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Фиорентина", которая имеет 34 балла. Претенденты на вылет: "Верона" (18 место, 17 очков), "Эмполи" Коваленко (19 место 16 очков), "Салернитана" (20 место, 12 очков).

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YBxEk1J-F7s
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