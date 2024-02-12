Кризис "Наполи" продолжается, а "Милан" продолжает погоню за лидерами (ВИДЕО)



















Вчера в 24 туре итальянской Серии А встречались Милан и Наполи. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.

Кристиан Пулишич. Фото прес-служба Милана





Расписание всех матчей 24 тура Серии А

9 февраля, пятница

21:45 "Солернитана" — "Эмполи" 1:3

10 февраля, суббота

16:00 "Кальяри" — "Лацио" 1:3

19:00 "Рома" — "Интер" 2:4

21:45 "Сассуоло" — "Торино" 1:1

11 февраля, воскресенье

13:30 "Фиорентина" — "Фрозиноне" 5:1

16:00 "Болонья" — "Лечче" 4:0

16:00 "Монца" — "Верона" 0:0

19:00 "Дженоа" — "Аталанта" 1:4

21:45 "Милан" — "Наполи" 1:0

12 февраля

21:45 "Ювентус" — "Удинезе"

Турнирная таблица Серии А перед 24 туром

Лидирует в турнирной таблице "Ювентус", который имеет 52 очка. С отставанием в 1 балл и матчем в запасе от "старой синьоры" на втором месте располагался миланский "Интер". Следом за ним следует "Милан" с 45 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Фиорентина", которая имеет 34 балла. Претенденты на вылет: "Верона" (18 место, 17 очков), "Эмполи" Коваленко (19 место 16 очков), "Салернитана" (20 место, 12 очков).

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

