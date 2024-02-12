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"Кристал Пелас" против "Челси": где смотреть матч АПЛ с участием Мудрика

"Челси" в двух последних матчах АПЛ пропустил 8 мячей

сегодня, 17:44
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в 24 туре АПЛ "Кристалл Пелас" будет принимать на собственном поле "Челси" Михаила Мудрика. Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".

"Кристал Пелас" против "Челси": где смотреть матч АПЛ с участием Мудрика

Мудрик перед матчем. Фото прес-служба ФК Челси

Где посмотреть матч

Игру Кристал Пелас – Челси: можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписки. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты всех матчей 24 тура АПЛ

Суббота, 10 февраля

  • 14:30 "Манчестер Сити" – "Эвертон" 2:0

  • 17:00 "Фулхэм" – "Борнмут" 3:1

  • 17:00 "Ливерпуль" – "Бернли" 3:1

  • 17:00 "Лутон" – "Шеффилд Юнайтед" 1:3

  • 17:00 "Тоттенхэм" – "Брайтон" 2:1

  • 17:00 "Вулверхэмптон" — "Брентфорд" 0:2

  • 19:30 "Ноттингем" – "Ньюкасл" 2:3

Воскресенье, 11 февраля

  • 16:00 "Вест Хэм" – "Арсенал" 0:6

  • 18:30 "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед" 1:2

Понедельник, 12 февраля

  • 22:00 "Кристалл Пелас" — "Челси"

Турнирная таблица АПЛ перед 24 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 51 очко. Далее следует "Манчестер Сити", имеющий матч в запасе и 49 баллов, равно как и у "Арсенала", который идет третьим. У "Астон Виллы" замыкающая топ-4 46 очков. "Челси" Михаила Мудрика расположилось на 11 позиции и имеет 31 зачетный балл. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 15-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 18 позициях соответственно.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.




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Источник: https://comments.ua/ua
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