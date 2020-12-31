Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры

35-летний футболист, лидер итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил, не собирается ли в ближайшее время завершать карьеру.

футболист Криштиану Роналду / Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В своем интервью изданию AP, игрок рассказал, что пока не намерен уходить из футбола, потому что чувствует себя в хорошей форме и намерен еще "много-много лет" играть, хотя и оговорился, что никто не знает, как будет складываться его жизнь.

Криштиану Роналду признался, что видит свое будущее очень ярким и доволен своим нынешним положением. Но, несмотря на многочисленные победы в своей карьере, он мечтает выиграть чемпионат мира за родную сборную Португалии.

"Я выигрываю трофеи с каждым клубом, за который выступаю, но чемпионат мира – это мечта", – резюмировал футболист.

Также Роналду отметил, что, если есть мотивация, то возраст человека не имеет значение. Он всегда дает молодым игрокам советы, в частности рассказывает о том, насколько важно наслаждаться моментов, потому что никто не знает, как сложиться завтрашний день.

К слову, Криштиану Роналду считается специалистами одним из лучших футболистов всех времен. Он признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. А также Криштиану — первый футболист в истории, которому удалось выиграть английскую Премьер-лигу, испанскую Примеру и итальянскую Серию А.

Напомним, Forbes подсчитал, что 35-летний Криштиану Роналду стал первым футболистом, который заработал за всю свою карьеру более миллиарда долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что власти города Манчестер дали Криштиану Роналду разрешение на строительство гостиницы на 150 номеров с видом на сады Пикадилли.

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