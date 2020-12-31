kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.12.2020

BTC/USD

28915.75

ETH/USD

744.56

LTC/USD

126.22

НБУ 31.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры
commentss НОВОСТИ Все новости

Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры

Роналду считается одним из лучших футболистов всех времен

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий

35-летний футболист, лидер итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил, не собирается ли в ближайшее время завершать карьеру.

Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры

футболист Криштиану Роналду / Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В своем интервью изданию AP, игрок рассказал, что пока не намерен уходить из футбола, потому что чувствует себя в хорошей форме и намерен еще "много-много лет" играть, хотя и оговорился, что никто не знает, как будет складываться его жизнь.

Криштиану Роналду признался, что видит свое будущее очень ярким и доволен своим нынешним положением. Но, несмотря на многочисленные победы в своей карьере, он мечтает выиграть чемпионат мира за родную сборную Португалии.

"Я выигрываю трофеи с каждым клубом, за который выступаю, но чемпионат мира – это мечта", – резюмировал футболист. 

Также Роналду отметил, что, если есть мотивация, то возраст человека не имеет значение. Он всегда дает молодым игрокам советы, в частности рассказывает о том, насколько важно наслаждаться моментов, потому что никто не знает, как сложиться завтрашний день. 

К слову, Криштиану Роналду считается специалистами одним из лучших футболистов всех времен. Он признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. А также Криштиану — первый футболист в истории, которому удалось выиграть английскую Премьер-лигу, испанскую Примеру и итальянскую Серию А.

Напомним, Forbes подсчитал, что 35-летний Криштиану Роналду стал первым футболистом, который заработал за всю свою карьеру более миллиарда долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что власти города Манчестер дали Криштиану Роналду разрешение на строительство гостиницы на 150 номеров с видом на сады Пикадилли.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/international-soccer-portugal-world-cup-cristiano-ronaldo-serie-a-f7c9fb1ccd0c154972c018bbd69019e7
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ