Кот-д’Ивуар одерживает волевую победу над Нигерией и становится обладателем Кубка Африки (ВИДЕО)

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Куров Артем
Вчера прошел финальный матч Кубка африканских наций. В нем хозяин турнира сборная Кот-д'Ивуара играла против Нигерии. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.
Сборная Кот-д'Ивуара чемпионы Кубка Африки. Фото прес-служба КАН
10 февраля, суббота
22:00. Южная Африка – ДР Конго 1:0
11 февраля, воскресенье
22:00. Нигерия – Кот-д'Ивуар 1:2
7 февраля, среда
19:00. Нигерия – Южная Африканская Республика 2:1 (после серии пенальти)
22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго 1:0
2 февраля, пятница
19:00. Нигерия – Ангола 1:0
22:00. ДР Конго – Гвинея 3:1
3 февраля, суббота
19:00. Мали – Кот-д'Ивуар 1:2 (после д.ч.)
22:00. Кабо-Верде – ЮАР 0:1
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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.
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