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Главная Новости Спорт футбол Кот-д’Ивуар одерживает волевую победу над Нигерией и становится обладателем Кубка Африки (ВИДЕО)
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Кот-д’Ивуар одерживает волевую победу над Нигерией и становится обладателем Кубка Африки (ВИДЕО)

Для сборной Кот-д’Ивуара это третья в истории победа на Кубке Африки

сегодня, 14:31
Автор:
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Куров Артем
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Вчера прошел финальный матч Кубка африканских наций. В нем хозяин турнира сборная Кот-д'Ивуара играла против Нигерии. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Кот-д’Ивуар одерживает волевую победу над Нигерией и становится обладателем Кубка Африки (ВИДЕО)

Сборная Кот-д'Ивуара чемпионы Кубка Африки. Фото прес-служба КАН


Матч за 3-е место

10 февраля, суббота

  • 22:00. Южная Африка – ДР Конго 1:0

Финал Кубка африканских наций

11 февраля, воскресенье

  • 22:00. Нигерия – Кот-д'Ивуар 1:2

Результаты полуфинальных матчей Кубка Африки

7 февраля, среда

  • 19:00. Нигерия – Южная Африканская Республика 2:1 (после серии пенальти)

  • 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго 1:0

Результаты всех матчей 1/4 финала Кубка Африки

2 февраля, пятница

  • 19:00. Нигерия – Ангола 1:0

  • 22:00. ДР Конго – Гвинея 3:1

3 февраля, суббота

  • 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар 1:2 (после д.ч.)

  • 22:00. Кабо-Верде – ЮАР 0:1

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_S9sFlf3zXU
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