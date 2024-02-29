Когда смотреть матчи украинской Премьер-лиги в эти выходные: расписание 19 тура

Завтра в Житомире начнется 19-й тур украинской Премьер-лиги матчем в котором "Полесье" будет принимать "ЛНЗ". Вашему вниманию расписание всех матчей этих выходных в высшем дивизионе Украины.

Матч Шахтер - Кривбас. Фото с открытых источников

Расписание матчей 19 тура УПЛ

1 марта, пятница

"Полесье" — "ЛНЗ". Житомир. Центральный стадион. 18:00. Арбитр — Омельченко А.В.

2 марта, суббота

"Минай" — "Металлист 1925". Проходи. Стадион "Минай-Арена". 13:00. Арбитр — Блавацкий Р.А.

"Динамо" — "Черноморец". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 15:30. Арбитр — Коваленко А.А.

"Ворскла" — "Верес". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 15:30. Арбитр — Заброда К.В.

"Колос" — "Движение". Ковалевка. Стадион "Колос". 18:00. Арбитр — Романов В.М.

3 марта, воскресенье

"Оболонь" — "Днепр-1". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 13:00. Арбитр — Пасхал И.Ю.

"Александрия" — "Заря". Александрия. Стадион "Ника". 15:30. Арбитр — Деревинский А.А.

"Шахтер" — "Кривбасс". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр — Балакин М.А.

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Состоялась жеребьевка Лиги Европы. К сожалению, единственный украинский клуб в евровесне донецкий "Шахтер" завершил выступления в турнире, вчера уступив "Марселю". Вашему вниманию пары 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.

