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Когда смотреть матчи украинской Премьер-лиги в эти выходные: расписание 19 тура

В центральном поединке тура "Шахтер" сыграет с "Кривбассом"

сегодня, 18:28
Автор:
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Куров Артем
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Завтра в Житомире начнется 19-й тур украинской Премьер-лиги матчем в котором "Полесье" будет принимать "ЛНЗ". Вашему вниманию расписание всех матчей этих выходных в высшем дивизионе Украины.

Когда смотреть матчи украинской Премьер-лиги в эти выходные: расписание 19 тура

Матч Шахтер - Кривбас. Фото с открытых источников

Расписание матчей 19 тура УПЛ

1 марта, пятница

  • "Полесье" — "ЛНЗ". Житомир. Центральный стадион. 18:00. Арбитр — Омельченко А.В.

2 марта, суббота

  • "Минай" — "Металлист 1925". Проходи. Стадион "Минай-Арена". 13:00. Арбитр — Блавацкий Р.А.

  • "Динамо" — "Черноморец". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 15:30. Арбитр — Коваленко А.А.

  • "Ворскла" — "Верес". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 15:30. Арбитр — Заброда К.В.

  • "Колос" — "Движение". Ковалевка. Стадион "Колос". 18:00. Арбитр — Романов В.М.

3 марта, воскресенье

  • "Оболонь" — "Днепр-1". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 13:00. Арбитр — Пасхал И.Ю.

  • "Александрия" — "Заря". Александрия. Стадион "Ника". 15:30. Арбитр — Деревинский А.А.

  • "Шахтер" — "Кривбасс". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр — Балакин М.А.

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Состоялась жеребьевка Лиги Европы. К сожалению, единственный украинский клуб в евровесне донецкий "Шахтер" завершил выступления в турнире, вчера уступив "Марселю". Вашему вниманию пары 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.



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Источник: https://comments.ua/ua
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