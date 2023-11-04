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Клуб испанской Ла Лиги заинтересован в трансфере Андрея Лунина

Лунин провел два матча испанской Примеры в этом сезоне, из которых один отстоял на ноль

сегодня, 13:59
Автор:
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Куров Артем
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"Реал Бетис" заинтересован в подписании Андрея Лунина следующим летом. Учитывая возможное продолжение карьеры Кэпы Аррисабалаги в "Реале Мадрид", еще на несколько лет и восстановление Тибо Куртуа, для украинца может не остаться места в команде. Об этом сообщает испанское издание Fichajes, передают "Комментарии".

Клуб испанской Ла Лиги заинтересован в трансфере Андрея Лунина

Лунин на тренировке. Фото прес-служба ФК "Реал Мадрид"

Украинский вратарь стал объектом заинтересованности со стороны "Бетиса", желающего подписать Лунина на замену основному голкиперу команды Клаудио Браво. Чилийцу уже 40 лет и он близится к завершению своей карьеры. Клуб намерен этим трансфером создать большую конкуренцию среди вратарей и укрепить свою команду для будущих сезонов.


"Реал Бетис" уже давно заинтересован приобрести Андрея Лунина, подчеркивающего их потребность в квалифицированном голкипере, который может помочь поднять команду на новый уровень. Клуб будет однозначно нуждаться в усилении состава на сезон 2024/2025, и этот трансфер может стать таким.

Андрей Лунин в этом сезоне провел два стартовых матча в испанской Примере, из которых один отстоял на ноль. Перед началом сезона тяжелую травму получил Тибо Куртуа и казалось это был шанс украинца закрепиться в "королевском клубе". Однако, несмотря на уверенную игру Лунина в первых двух турах, "Реал" взял в аренду Кепу Аррисабалагу из "Челси" и с тех пор в основе играет только испанец.

Читайте также, что футбольный клуб "Челси" представил претендентов на звание лучшего гола за октябрь. Среди семи претендентов победил мяч Михаила Мудрика, который он забил в матче против "Арсенала".



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Источник: https://www.fichajes.net/noticias/betis-planea-insistir-fichaje-lunin-20231103.html
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