Киевское "Динамо" узнало потенциального соперника в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов

В четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов киевляне могут сыграть с бельгийским "Гентом" или австрийским "Рапидом". Для этого подопечным Мирчи Луческу сначала нужно преодолеть нидерландский барьер в лице "Аз Алкмаар" в третьем квалификационном раунде.

Напомним, игры третьего квалификационного раунда накануне группового этапа в связи с карантинными ограничениями проходят с одного матча. Волей жребия "Динамо" на НСК "Олимпийском" сыграет свою встречу с нидерландским клубом. Базовая дата проведения третьего раунда - 15-16 сентября. В случае удачного исхода динамовцы с двух матчей будут противостоять победителю пару "Гент" - "Рапид". Базовые даты - 22-23 сентября - 29-30 сентября. Известно, что "Динамо" первый матч сыграет на выезде.

Как ранее сообщали "Комментарии", мюнхенская "Бавария" в финале предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов обыграла "ПСЖ" со счетом 1:0 и выиграла кубок футбольной Лиги чемпионов.

С первых минут матча команды начали обмениваться голевыми моментами. Идеальный шанс отличится имел Киллиан Мбаппе, но француз после скидки Андера Эрреры с восьми метров пробил точно в руки Мануэлю Нойеру. До этого Эррера отдал еще один шикарный пас, которым не воспользовался Анхель Ди Мария. Аргентинец из пределов штрафной пробил намного выше ворот.

У "Баварии" большинство моментов было у Роберта Левандовского. Польский форвард сначала с разворота с 11 метров пробил в левую штангу, а затем головой с линии вратарской не смог переиграть Кейлора Наваса.

Решающий гол зрители увидели уже во втором тайме. После подачи Джошуа Киммиха с правого фланга воспитанник "ПСЖ", игравший против бывшего клуба, замкнул дальнюю штангу, головой пробив мимо Наваса. Это случилось на 59-й минуте встречи.













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