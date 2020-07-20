Киевское "Динамо" осталось без главного тренера

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Владимир Лавский
"Динамо" уволило Алексея Михайличенко и весь его тренерский штаб после неудачного сезона. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Вместе с Михайличенко "Динамо" покинули Сергей Федоров, Михаил Михайлов и Вадим Евтушенко.
"Руководство клуба и многомиллионная армия болельщиков не могут быть довольны текущим уровнем команды и результатами в чемпионате Украины. Нам нужен прогресс, который поможет бороться за звание чемпиона страны и достойно выступать в еврокубках", - идет речь в сообщении на сайте клуба.
Напомним, в текущем сезоне "Динамо" с большим трудом заняло второе место в чемпионате Украины и квалифицировалось в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Как ранее сообщали "Комментарии", в пятницу, 17 июля, умер легендарный защитник киевского "Динамо" Владимир Лозинский.
Владимир Лозинский - трехкратный чемпион Советского Союза в составе киевского "Динамо" и двукратный обладатель Кубка СССР.
Большую часть тренерской карьеры Лозинский провел в киевском ЦСКА. Студенческая сборная Украины под его руководством дважды становилась чемпионом летней Универсиады.
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