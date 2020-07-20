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Киевское "Динамо" осталось без главного тренера

Даже серебряные награды УПЛ не спасли отечественного специалиста

сегодня, 16:38
Автор:

Владимир Лавский
Киевское "Динамо" осталось без главного тренера

"Динамо" уволило Алексея Михайличенко и весь его тренерский штаб после неудачного сезона. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба. 

Вместе с Михайличенко "Динамо" покинули Сергей Федоров, Михаил Михайлов и Вадим Евтушенко. 

"Руководство клуба и многомиллионная армия болельщиков не могут быть довольны текущим уровнем команды и результатами в чемпионате Украины. Нам нужен прогресс, который поможет бороться за звание чемпиона страны и достойно выступать в еврокубках", - идет речь в сообщении на сайте клуба. 

Напомним, в текущем сезоне "Динамо" с большим трудом заняло второе место в чемпионате Украины и квалифицировалось в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в пятницу, 17 июля, умер легендарный защитник киевского "Динамо" Владимир Лозинский. 

Владимир Лозинский - трехкратный чемпион Советского Союза в составе киевского "Динамо" и двукратный обладатель Кубка СССР. 

Большую часть тренерской карьеры Лозинский провел в киевском ЦСКА. Студенческая сборная Украины под его руководством дважды становилась чемпионом летней Универсиады. 



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