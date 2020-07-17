Умер легендарный защитник киевского "Динамо"

В возрасте 65 лет скончался легендарный в прошлом защитник киевского "Динамо" Владимир Лозинский. Об этом у себя на фейсбук-странице сообщил спортивный журналист Андрей Шахов.

"Для меня Владимир Лозинский считался эталоном здоровья. Отбегать, казалось, мог не 90 минут, а 190. Увы, здоровье как раз и подвело. Умер второй подряд высококлассный правый защитник", - написал Шахов.





Владимир Лозинский - трехкратный чемпион Советского Союза в составе киевского "Динамо" и двукратный обладатель Кубка СССР.

Большую часть тренерской карьеры Лозинский провел в киевском ЦСКА. Студенческая сборная Украины под его руководством дважды становилась чемпионом летней Универсиады.

Как ранее сообщали "Комментарии", 9 июля, 2020 года, умер игрок и тренер донецкого "Шахтера" Владимир Сальков.

В донецком клубе Сальков дважды становился обладателем Кубка СССР, серебряным и бронзовым призером чемпионата Союза. Во время тренерской карьеры он работал в "Шахтере", в московском "Торпедо", в "Роторе", в олимпийской сборной Советского Союза и не только.



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