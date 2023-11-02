Киевское "Динамо" обыграло "Шахтер": пока только в матче юношеских команд

В Киеве состоялся матч юношеских команд U-19 "Динамо" и "Шахтера". Сильнее оказались хозяева, победившие со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Динамо" Киев, передают "Комментарии".



Матч "Динамо"-"Шахтер" U-19. Фото прес-служба ФК "Динамо" Киев

События матча

На 50-й минуте матча Кирилл Пашко открыл счет после прострела с фланга. В конце встречи молодые футболисты "Шахтера" всеми силами пошли вперед, чтобы отыграться, но гол забили хозяева. Во время суматохи в штрафной "горняков" самым ловким оказался Дмитрий Кремчанин, который переправил мяч в ворота. В итоге "Динамо" U-19 дома обыграло молодых футболистов "Шахтера" 2:0. В турнирной таблице чемпионата Украины среди юношеских команд киевляне обошли "Шахтер" и занимают первую позицию, однако у "горняков" есть матч в запасе.

Матч взрослых команд "Динамо" и "Шахтера"

Перед матчем с Шахтером киевляне располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице УПЛ. Они удачно стартовали, однако в последних пяти матчах чемпионата у них два поражения, одна ничья и две победы. Также болельщиков "Динамо" сокрушает тот факт, что команда в последний раз побеждала месяц назад. Нельзя не упомянуть и вылет бело-синих из Кубка Украины от киевской Оболони.



У донецкого "Шахтера" все более или менее стабильно, а главное, что в хорошем смысле. Хотя горняки и находятся только на третьем месте по потерянным очкам они лидеры. В последних пяти матчах донецкий клуб трижды победил, однажды сыграл вничью и однажды проиграл. Также недавно "Шахтер" вышел в полуфинал Кубка Украины, одолев "Викторию".



За последние 20 матчей между "Динамо" и "Шахтером" преимущество за последними. "Горняки" побеждали 9 раз, киевляне — 7 и еще четыре матча закончились ничьей. Последний матч между командами состоялся в апреле и завершился вничью 1:1.





Читайте также, что уже в эту пятницу 3 ноября состоится главный матч первой половины сезона в Украинской Премьер-лиге. Киевское "Динамо" дома сыграет против донецкого "Шахтера". "Комментарии" разобрались, где можно будет посмотреть это историческое противостояние.

