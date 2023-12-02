Кепа или Лунин: Анчелотти ответил, кто будет основным в матче с "Гранадой"

Сегодня состоится матч 15 тура испанской Ла Лиги, в котором "Реал" будет принимать "Гранаду". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед игрой, в частности, ответил на вопросы относительно основного голкипера на этот поединок, сообщает пресс-служба "Реала".



Лунин ловит мяч. Фото прес-служба Реала

Кепа доступен, я поговорю с ним чуть позже. В пятницу он тренировался в первый раз после травмы. Завтра мы продолжим работу с Луниным. У Кепи будет неделя, чтобы хорошо подготовиться к игре против "Бетиса", — сказал Анчелотти.

Где будут транслировать матч

Игру "Реал Мадрид" — "Гранада" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 19:30.

Все матчи 15 тура Ла Лиги

1 декабря, пятница

"Лас-Пальмас" 2:0 "Хетафе"

2 декабря, суббота

"Жирона" 15:00 "Валенсия"

"Атлетик" 17:15 "Райо Вальекано"

"Реал Мадрид" 19:30 "Гранада"

"Осасуна" 22:00 "Реал Сосьедад"

3 декабря, воскресенье

"Мальорка" 15:00 "Алавес"

"Альмерия" 17:15 "Бетис"

"Севилья" 19:30 "Вильяреал"

"Барселона" 22:00 "Атлетико"

04 декабря, понедельник

"Сельта" 22:00 "Кадис"

Читайте также, что трансферная сага по переходу Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" продолжается уже не первый год. Тем не менее в 2024 году она должна завершиться, потому что, как сообщает портал Relevo, "королевский клуб" сделает последнюю попытку подписать звездного француза.



