Кепа или Лунин: Анчелотти ответил, кто будет основным в матче с "Гранадой"

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Куров Артем
Сегодня состоится матч 15 тура испанской Ла Лиги, в котором "Реал" будет принимать "Гранаду". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед игрой, в частности, ответил на вопросы относительно основного голкипера на этот поединок, сообщает пресс-служба "Реала".
Лунин ловит мяч. Фото прес-служба Реала
Игру "Реал Мадрид" — "Гранада" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 19:30.
1 декабря, пятница
"Лас-Пальмас" 2:0 "Хетафе"
2 декабря, суббота
"Жирона" 15:00 "Валенсия"
"Атлетик" 17:15 "Райо Вальекано"
"Реал Мадрид" 19:30 "Гранада"
"Осасуна" 22:00 "Реал Сосьедад"
3 декабря, воскресенье
"Мальорка" 15:00 "Алавес"
"Альмерия" 17:15 "Бетис"
"Севилья" 19:30 "Вильяреал"
"Барселона" 22:00 "Атлетико"
04 декабря, понедельник
"Сельта" 22:00 "Кадис"
Читайте также, что трансферная сага по переходу Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" продолжается уже не первый год. Тем не менее в 2024 году она должна завершиться, потому что, как сообщает портал Relevo, "королевский клуб" сделает последнюю попытку подписать звездного француза.
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