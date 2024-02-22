"Карабах" – "Брага": где смотреть матч 1/16 Лиги Европы

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Куров Артем
Сегодня состоятся ответные матчи первого раунда плей-офф Лиги Европы. В одном из них "Карабах" будет принимать португальскую "Брагу". Где смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".
Матч Брага - Карабах. Фото с открытых источников
Игру "Карабах" — "Брага" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 14", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 19:45 по киевскому времени.
22 февраля
19:45 "Карабах" (Азербайджан) — "Брага" (Португалия)
Первый матч – 4:2
19:45 "Ренн" (Франция) — "Милан" (Италия)
Первый матч – 0:3
19:45 "Фрайбург" (Германия) – "Ланс" (Франция)
Первый матч – 0:0
19:45 "Тулуза" (Франция) – "Бенфика" (Португалия)
Первый матч – 1:2
22:00 "Марсель" (Франция) – "Шахтер" (Украина)
Первый матч – 2:2
22:00 "Рома" (Италия) — "Фейеноорд" (Нидерланды)
Первый матч – 1:1
22:00 "Спарта" (Чехия) — "Галатасарай" (Турция)
Первый матч – 2:3
22:00 "Спортинг" (Португалия) — "Янг Бойз" (Швейцария)
Первый матч – 3:1
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