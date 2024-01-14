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"Камбек" команды Гвардиолы: обзор матча "Ньюкасл" - "Манчестер Сити"

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" вышел на второе место в АПЛ

сегодня, 11:53
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоялся матч 21 тура английской Премьер-лиги, в котором встретились "Ньюкасл" и "Манчестер Сити". Обзор самых интересных моментов поединка и голов, смотрите в материале "Комментариев".

"Камбек" команды Гвардиолы: обзор матча "Ньюкасл" - "Манчестер Сити"

Футболисты Ман Сити. Фото прес-служба клуба

Обзор матча


Расписание всех матчей 21 тура АПЛ

Пятница, 12 января

  • 21:45 "Бернли" 1:1 "Лутон"

Суббота, 13 января

  • 14:30 "Челси" 1:0 "Фулхэм"

  • 19:30 "Ньюкасл" – "Манчестер Сити"

Воскресенье, 14 января

  • "Эвертон" — "Астон Вилла"

  • "Манчестер Юнайтед" – Тоттенхэм"

Суббота, 20 января

  • "Арсенал" — "Кристалл Пелас"

  • "Брентфорд" — "Ноттингем"

Воскресенье, 21 января

  • "Шеффилд Юнайтед" — "Вест Хэм"

  • "Борнмут" — "Ливерпуль"

Понедельник, 22 января

  • "Брайтон" — "Вулверхэмптон"

Турнирная таблица АПЛ перед 21 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 45 очков. Далее следует сенсационная "Астон Вилла", а на два балла меньше и матч в запасе у "Манчестер Сити", который идет третьим. Топ-4 замыкает "Арсенал" Зинченко, у него 37 очков. "Челси" с Михаилом Мудриком расположилось ровно посередине – на 10 позиции и имеет 28 зачетных баллов. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. "Брентфорд" Ярмолюка 16-й. Борнмут Забарный и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 17 позициях соответственно.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтоны Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=67RinrQHk60
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