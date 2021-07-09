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Главная Новости Спорт футбол Какое решение Борис Джонсон может принять в случае победы сборной Англии в финале Евро-2020
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Какое решение Борис Джонсон может принять в случае победы сборной Англии в финале Евро-2020

Англию могут ждать дополнительные выходные, но все зависит от их футболистов

сегодня, 09:36
Автор:

Данило Матюха

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет дать гражданам дополнительный выходной день для празднований в понедельник, если сборная Англии выиграет в финале Евро-2020. Об этом сообщает Gazzetto Dello Sport.

Какое решение Борис Джонсон может принять в случае победы сборной Англии в финале Евро-2020

Борис Джонсон - фото: PA Wire

Политик заявил, что готов адаптироваться под ситуацию и в честь исторической спортивной победы пойти на уступки жителям страны.

"Если Англия выиграет финал чемпионата Европы, понедельник может стать дополнительным днем для празднования. Дополнительный оплачиваемый выходной для граждан Ее Величества. Посмотрим, что будет, я думаю, это вызов судьбе", — сказал британский премьер.

Также его помощник добавил, что правительство не хочет предвещать исход воскресного матча, но явно верит, что Англия сделает все возможное для победы. 

Но, стоит добавить, что для принятия такого решения есть большая проблема со сроками. Судьба матча и возможного выходного будет решаться в последние минуты игры на футбольном поле, которая может затянуться очень на долго.

Некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники в правительстве Великобритании сообщают, что политики хотят лишь предоставить рекомендации приватным бизнесам для рассмотрения возможности выходного дня, но такие решения будут варьироваться от компании к компании. Однако одна мера уже принята: пабы 11 июля будут открыты до 01:15 по Киеву, чтобы отпраздновать триумф или утопить в торжественном похмелье боль поражения.

Внезапно для многих англичан Борис Джонсон оказался футбольным фанатом. Известно, что он следил за полуфиналом против Дании вместе со своей женой Кэрри Джонсон с трибун "Уэмбли" в футболке национальной сборной. 

Напомним, что в полуфинальном поединке англичане обыграли сборную Дании в дополнительное время благодаря пенальти, и теперь в финале сыграют против Италии.


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Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Europei/09-07-2021/europei-inghilterra-allarme-torna-incubo-virus-4102611487995.shtml
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