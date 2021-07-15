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Главная Новости Спорт футбол Какие украинские футболисты подорожали после Евро-2020
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Какие украинские футболисты подорожали после Евро-2020

Больше других прибавил в цене Александр Зинченко

сегодня, 21:00
Автор:

Лиля Воробьева

Пять футболистов из Украины подорожали после своего участия в Чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные о стоимости игроков авторитетного портала Transfermarkt.

Какие украинские футболисты подорожали после Евро-2020

Александр Зинченко подорожал больше всех (фото из открытых источников)

Так, в сообщении говорится, что больше всего подорожал полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, а именно прибавил в цене на 3 миллиона евро. Теперь футболист оценивается в 28 миллионов евро.

Второе место в рейтинге занял форвард "Гента" Роман Яремчук. Его трансферная стоимость повысилась на 2,5 миллиона евро и теперь составляет 17,5 миллиона.

Почетное третье место занял защитник "Динамо" Илья Забарный. Игрок стал дороже на 6 миллионов евро. Теперь его трансферная стоимость составляет 11 миллионов.

Замыкают пятерку футболистов, которые поднялись в цене, вратарь "Динамо" Георгий Бущан (с 5 до 7,5 миллиона евро) и форвард "Днепра-1" Артем Довбик (с 1 до 1,5 миллиона евро).

Известно, что самым дорогим украинским футболистом на сегодня является полузащитник Руслан Малиновский. Его трансферная стоимость после Чемпионата Европы по футболу не изменилась и составляет 30 миллионов  евро.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, сколько заработала сборная Украины на Евро-2020. Украинская команда заработала 16 миллионов евро во время своего выступления на Чемпионате Европы по футболу.


Выход украинской команды в финальную часть Евро-2020 автоматически принес Украинской ассоциации по футболу 9,25 миллиона евро. 1,5 миллиона евро принесла победа над командой Северной Македонии в групповом этапе. Тогда украинская команда победила своих соперников со счетом 2:1. Еще два миллиона евро добавляются к выплате за выход команды в 1/8 финала. 3,25 миллиона евро национальная сборная заработала за выход в четвертьфинал чемпионата. Таким образом, общая сумма украинской команды составляет 16 миллионов евро.
 


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Источник: https://www.transfermarkt.ru/spieler-statistik/marktwertAenderungen/marktwertetop/?plus=0&galerie=0&position=alle&spielerposition_id=0&spieler_land_id=177&verein_land_id=&wettbewerb_id=alle&alter=16+-+45&filtern_nach_alter=16%3B45&minAlter=16&maxAlter=45&
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