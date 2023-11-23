Какие шансы Украины выйти на Евро после жеребьевки: оценка аналитиков

Сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав в путь B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Аналитики из We Global Football оценили шансы всех команд попасть в Германию, передают "Комментарии".



Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Шансы команд выйти на Евро после жеребьевки

Путь A

Уэльс – 44,5%

Польша – 34,6%

Финляндия – 17,7%

Эстония – 3,2%

Путь B

Украина – 63,3%

Израиль – 19,3%

Босния – 11,8%

Исландия – 5,6%

Путь C



Греция – 46,2%

Грузия – 42,7%

Люксембург – 7,4%

Казахстан – 3,7%







С кем сыграет сборная Украины

Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024 сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. В случае, если удастся пройти боснийцев, в финале команду Сергея Реброва ждет кто-то из пары Израиль – Исландия. В полуфинале сборная Украины сыграет в гостях, а в финальных матчах "желто-синие" сыграют в качестве хозяев поля. Матчи плей-офф отбора на Евро-2024 пройдут 21 марта 2024 (полуфиналы) и 26 марта 2024 (финалы).





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Напомним, что портал Transfermarkt выпустил топ самых маленьких стадионов клубов Европы , играющих в высших дивизионах своих стран. Среди этого рейтинга оказалась и домашняя арена клуба украинской Премьер-лиги, передают "Комментарии".

