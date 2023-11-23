Какие шансы Украины выйти на Евро после жеребьевки: оценка аналитиков

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Куров Артем
Сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав в путь B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Аналитики из We Global Football оценили шансы всех команд попасть в Германию, передают "Комментарии".
Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ
Путь A
Уэльс – 44,5%
Польша – 34,6%
Финляндия – 17,7%
Эстония – 3,2%
Путь B
Украина – 63,3%
Израиль – 19,3%
Босния – 11,8%
Исландия – 5,6%
Путь C
Греция – 46,2%
Грузия – 42,7%
Люксембург – 7,4%
Казахстан – 3,7%
Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024 сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. В случае, если удастся пройти боснийцев, в финале команду Сергея Реброва ждет кто-то из пары Израиль – Исландия. В полуфинале сборная Украины сыграет в гостях, а в финальных матчах "желто-синие" сыграют в качестве хозяев поля. Матчи плей-офф отбора на Евро-2024 пройдут 21 марта 2024 (полуфиналы) и 26 марта 2024 (финалы).
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Напомним, что портал Transfermarkt выпустил топ самых маленьких стадионов клубов Европы , играющих в высших дивизионах своих стран. Среди этого рейтинга оказалась и домашняя арена клуба украинской Премьер-лиги, передают "Комментарии".
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