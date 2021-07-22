Как игроки чемпионата Ганы борются с договорными матчами

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Данило Матюха
Игрок Премьер-лиги Ганы из клуба Inter Allies Хэшмин Муса утверждает, что забил два преднамеренных гола в свои ворота, чтобы сорвать договорняк. Об этом сообщает African News.
Inter Allies - фото из открытых источников
Игрок рассказывает, что еще в преддверье игры услышал от товарищей по команде про подозрительные ставки против их команды в последнем матче сезона. Inter Allies, которые уже предварительно покидали ганское первенство, должны были сыграть с Ashanti Gold.
Представители футбольной ассоциации Ганы заявили, что будут расследовать этот инцидент.
Видео со скандального матча завирусилось в социальных сетях с призывами к расследованиям. В то же время в клубе Ashanti Gold подчеркнули, что они не знали о предполагаемом соглашении о договорном матче.
Напомним, интернет-портал "Комментарии" сообщал, что, возможно, скоро мир ждут масштабные изменения в футбольных правилах. По крайней мере ФИФА этого точно не исключает, тестируя несколько нововведений на специальном турнире Future of Football Cup (Кубок будущего футбола) в Нидерландах.
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