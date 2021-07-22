Как игроки чемпионата Ганы борются с договорными матчами



















Игрок Премьер-лиги Ганы из клуба Inter Allies Хэшмин Муса утверждает, что забил два преднамеренных гола в свои ворота, чтобы сорвать договорняк. Об этом сообщает African News.

Inter Allies - фото из открытых источников

Игрок рассказывает, что еще в преддверье игры услышал от товарищей по команде про подозрительные ставки против их команды в последнем матче сезона. Inter Allies, которые уже предварительно покидали ганское первенство, должны были сыграть с Ashanti Gold.





"Я слышал об этом в еще нашем отеле, что ставка была сделана на результат 5:1 против моего клуба. Я пообещал своему тренеру, что если он позволит мне выйти на замену, я испорчу эту гнилую затею. После игры команда поздравила меня", — сказал футболист.

Представители футбольной ассоциации Ганы заявили, что будут расследовать этот инцидент.

"Ассоциация будет подавать жалобу и требовать уголовного расследования полицейской службы Ганы и ганского Интерпола для прояснения ситуации вокруг этого матча", — говорится в сообщении.

Видео со скандального матча завирусилось в социальных сетях с призывами к расследованиям. В то же время в клубе Ashanti Gold подчеркнули, что они не знали о предполагаемом соглашении о договорном матче.

"Мы замечаем видеоролики в интернете по отношению к нашей игре против Inter Allies и сами желаем разобраться присутствовали ли правонарушения во время этого матча", — заявили в команде соперника.

Напомним, интернет-портал "Комментарии" сообщал, что, возможно, скоро мир ждут масштабные изменения в футбольных правилах. По крайней мере ФИФА этого точно не исключает, тестируя несколько нововведений на специальном турнире Future of Football Cup (Кубок будущего футбола) в Нидерландах.



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