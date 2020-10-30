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Главная Новости Спорт футбол Известный футболист найден мертвым на парковке бизнес-центра
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Известный футболист найден мертвым на парковке бизнес-центра

Версию о том, что футболист покончил жизнь самоубийством, подтвердил один из боссов корейской К-лиги

сегодня, 22:10 comments758
Автор:

Дмитрий Симоненко

Тело 31-летнего защитника футбольного клуба "Сеул" Ким Нам Чуна, было обнаружено на парковке бизнес-центра в столице Южной Кореи. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на заявление полиции страны.

Известный футболист найден мертвым на парковке бизнес-центра

Известно, что правоохранители не нашли каких-либо следов, указывающих на убийство молодого человека, поэтому есть все основания предполагать, что Ким Нам Чун совершил суицид. Позже версию о том, что футболист покончил жизнь самоубийством, подтвердил один из боссов корейской К-лиги.

Ким выступал за "Сеул" уже 7 лет. Также на протяжении двух сезонов защитник играл в ФК "Сангжу Санму", что было связано с обязанностью военной службы. За футбольную карьеру Ким сыграл в 137 матчах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В сезонах прошлого и этого года Ким Нам Чун сыграл 25 встреч, получил пять жёлтых и одну красную карточку.

Ранее "Комментарии" писали о том, что нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился COVID-19. 



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