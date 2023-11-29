Известные составы на матч "Арсенал" - "Ланс": сыграет ли Зинченко

Сегодня состоятся еще 8 матчей группового турнира Лиги чемпионов. Среди них матч, в котором "Арсенал" Зинченко в случае победы может гарантировать себе плей-офф Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы на этот поединок, передают "Комментарии".



Зинченко празднует гол. Фото с открытых источников

Стартовые составы на матч

"Арсенал": Рая (В), Эдегор (К), Габриэл, Гаверц, Габриэл Жезус, Зинченко, Мартинелли, Райс, Сака, Салиба, Томмиасу.

Тренер: Микель Артета.

Ланс: Фулджини, Граде, Сотока, Абдул Самед, Айдара, Вахи, Данзо, Медина, Менди, Самба (В) (К), Франковский.

Тренер: Франк Хайзе

Где смотреть матч

Игру "Арсенал" — "Ланс" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Поединок состоится на стадионе Эмирейтс в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.



Все матчи игрового дня Лиги чемпионов

"Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 19:45;

"Севилья" (Испания) — "ПСВ" (Нидерланды) — 19:45;

"Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) — 22:00;

"Бавария" (Германия) — "Копенгаген" (Дания) — 22:00;

"Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия) — 22:00;

"Брага" (Португалия) — "Унион Берлин" (Германия) — 22:00;

"Реал Мадрид" (Испания) — "Наполи" (Италия) — 22:00;

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) 22:00.



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