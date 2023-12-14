Известны все участники 1/8 Лиги чемпионов: есть ли сюрпризы

Завершились все матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стали известны все участники плей-офф. Кто сыграет весной в самом престижном клубном турнире мира, читайте в материале "Коменатров".



Бруно Фернандеш во время матча. Фото из открытых источников

Все участники 1/8 Лиги чемпионов

В плей-офф сумели пройти такие команды, как "Бавария Мюнхен", "Копенгаген", "Арсенал", "ПСВ", "Реал Мадрид", "Наполи", "Реал Сосьедад", "Атлетико", "Лацио", "Боруссия", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Барселона", "РБ Лейпциг" и "Порту".

Настоящей неожиданностью группового этапа наверняка стал выход в 1/8 Лиги чемпионов датского Копенгагена из группы с Баварией МЮ и Галатасараем. Однако еще неожиданнее то, что МЮ не смог пробиться даже в Лигу Европы и занял последнее место группы. Также, к сожалению, в плей-офф не попал "Шахтер", который проиграл "Порту" в решающем матче за 2 место в группе H. "Горняки" сыграют в Лиге Европы.

Результаты матчей 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

"Ланс" 2:1 "Севилья";

"ПСВ" 1:1 "Арсенал";

"Зальцбург" 1:3 "Бенфика";

"Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";

"Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";

"Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";

"Наполи" 2:0 "Брага";

"Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".

13 декабря, среда

"РБ Лейпциг" 2:1 "Янг Бойз";

"Црвена Звезда" 2:3 "Манчестер Сити";

"Антверпен" 3:2 "Барселона";

"Атлетико" 2:0 "Лацио";

"Боруссия" 1:1 "ПСЖ";

"Ньюкасл Юнайтед" 1:2 "Милан";

"Порту" 5:3 "Шахтер";

"Селтик" 2:1 "Фейеноорд".

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