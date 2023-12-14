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Известны все участники 1/8 Лиги чемпионов: есть ли сюрпризы

Донецкий "Шахтер" не сумел пробиться в 1/8 и сыграет в Лиге Европы

сегодня, 00:41
Автор:
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Куров Артем
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Завершились все матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стали известны все участники плей-офф. Кто сыграет весной в самом престижном клубном турнире мира, читайте в материале "Коменатров".

Известны все участники 1/8 Лиги чемпионов: есть ли сюрпризы

Бруно Фернандеш во время матча. Фото из открытых источников

Все участники 1/8 Лиги чемпионов

В плей-офф сумели пройти такие команды, как "Бавария Мюнхен", "Копенгаген", "Арсенал", "ПСВ", "Реал Мадрид", "Наполи", "Реал Сосьедад", "Атлетико", "Лацио", "Боруссия", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Барселона", "РБ Лейпциг" и "Порту".


Настоящей неожиданностью группового этапа наверняка стал выход в 1/8 Лиги чемпионов датского Копенгагена из группы с Баварией МЮ и Галатасараем. Однако еще неожиданнее то, что МЮ не смог пробиться даже в Лигу Европы и занял последнее место группы. Также, к сожалению, в плей-офф не попал "Шахтер", который проиграл "Порту" в решающем матче за 2 место в группе H. "Горняки" сыграют в Лиге Европы.

Результаты матчей 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

  • "Ланс" 2:1 "Севилья";

  • "ПСВ" 1:1 "Арсенал";

  • "Зальцбург" 1:3 "Бенфика";

  • "Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";

  • "Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";

  • "Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";

  • "Наполи" 2:0 "Брага";

  • "Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".

13 декабря, среда

  • "РБ Лейпциг" 2:1 "Янг Бойз";

  • "Црвена Звезда" 2:3 "Манчестер Сити";

  • "Антверпен" 3:2 "Барселона";

  • "Атлетико" 2:0 "Лацио";

  • "Боруссия" 1:1 "ПСЖ";

  • "Ньюкасл Юнайтед" 1:2 "Милан";

  • "Порту" 5:3 "Шахтер";

  • "Селтик" 2:1 "Фейеноорд".

Читайте также, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого Шахтера и сборной Украины Георгия Судакова среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.




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Источник: https://comments.ua/ua
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