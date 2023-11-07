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Известны стартовые составы на матч "Шахтер" – "Барселона"

Роберт Левандовски выйдет на матч с "Шахтером" с первых минут

сегодня, 18:51
Автор:
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Куров Артем
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Уже через час донецкий "Шахтер" проведет свой четвертый матч в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны". Стали известны стартовые составы команд на этот матч, сообщают "Комментарии".

Известны стартовые составы на матч "Шахтер" – "Барселона"

Шахтер перед матчем с Барселоной. Фото прес-служба Шахтера

Составь на матч "Шахтер" – "Барселона"

Состав "Шахтера": 31 Потрошитель (В), 5 Бондарь, 6 Степаненко, 8 Крыськив, 10 Судаков, 11 Зубков, 13 Гочолеишвили, 14 Сикан, 22 Матвиенко, 39 Невертон, 44 Ракицкий.


Запасные: Рудько, Лемкин, Азаров, Чигринский, Мироши, Кастилло, Кащук, Келси, Эгиналду, Швед, Топалов, Назарина.

Тренер: Марино Пушич

Состав "Барселоны": 1 Тер Штеген, 2 Кансела, 4 Араухо, 6 Гави, 7 Ферран, 9 Левандовские, 11 Рафинья, 15 Кристенсен, 17 Алонсо, 18 Ромеу, 22 Гюндоган.

Запасные: Бальде, Мартинес, Педри, Пенья, Феликс, Кунде, Астралага, Ямал, Касадо, Фермин.

Тренер: Хави Эрнандес


На каких каналах будут транслировать матч

Игру "Шахтер" — "Барселона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Также матч будет транслироваться на платформе Воля ТВ.

Игра Барселона – Шахтер состоится 7 ноября в 19:45 по киевскому времени в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Донецкий клуб после трех сыгранных матчей имеет три зачетных балла и занимает третью позицию в группе. "Барселона" выиграла все свои три матча и идет на первой позиции в группе.

Читайте также, что уже сегодня стартуют первые восемь матчей 4-го тура Лиги чемпионов. Среди самых интересных это матчи группы F, где "Милан" будет принимать "ПСЖ", а "Боруссия" сыграет дома с "Ньюкаслом". Где и о которой смотреть эти матчи сообщают "Комментарии".



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Источник: https://www.flashscore.ua/match/rmUUdKWd/#/match-summary/lineups
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