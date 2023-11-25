Известны стартовые составы на матч "Ньюкасл" - "Челси": сыграет ли Мудрик

Уже менее чем через час состоится матч между "Ньюкасл Юнайтед" и "Челси" Михаила Мудрика. Стали известны стартовые составы на этот поединок, сообщают "Комментарии".



Мудрик перед матчем. Фото прес-служба ФК "Челси"

Стартовые составы на матч

"Челси": Санчес (В), Джеймс (К), Тьяго Силва, Бадиашиль, Кукурелья, Угочукву, Энцо, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Джексон.

Тренер: Маурисио Почеттино.

"Ньюкасл Юнайтед" : Поуп (В), Трипьер, Ласселс (К), Шер, Ливраменто, Майли, Гимараэс, Жолинтон, Альмирон, Исак, Гордон.

Тренер: Эдди Хау.

Перед матчем

"Челси" находится в хорошей форме. За последние шесть матчей английской Премьер-лиги "синие" проиграли только один раз, трижды победили и два раза сыграли вничью, при этом с лидерами чемпионата "Арсеналом" (2:2) и "Манчестер Сити" (4:4, последний матч по состоянию на сейчас). Лондонцы сейчас находятся на 10 позиции в чемпионате, набрав 16 баллов в 12 матчах.



"Ньюкасл" наоборот не может похвастаться хорошими результатами. Последние два матча команда проиграла с одинаковым счетом 0:2. Сначала уступили на выезде "Боруссии" в Лиге Чемпионов, а затем в АПЛ, также в гостях, "Борнмуту". Причина такого спада простая масса травм и дисквалификация Сандро Тонали привели к тому, что с "Челси" не смогут сыграть сразу 10 футболистов, среди которых едва ли не половина основных. Также под вопросом участие в матче Исаака и Лонгстаффа.



Напомним, что в 13 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата "ПСЖ" принимал "Монако", которое находилось на третьей позиции. Матч показался очень богатым голами. Обзор матча и интересные моменты смотрите в материале "Комментариев".

