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Известны стартовые составы на матч "Ньюкасл" - "Челси": сыграет ли Мудрик

До матча "Ньюкасл" - "Челси" осталось уже меньше часа

сегодня, 16:15
Автор:
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Куров Артем
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Уже менее чем через час состоится матч между "Ньюкасл Юнайтед" и "Челси" Михаила Мудрика. Стали известны стартовые составы на этот поединок, сообщают "Комментарии".

Известны стартовые составы на матч "Ньюкасл" - "Челси": сыграет ли Мудрик

Мудрик перед матчем. Фото прес-служба ФК "Челси"

Стартовые составы на матч

"Челси": Санчес (В), Джеймс (К), Тьяго Силва, Бадиашиль, Кукурелья, Угочукву, Энцо, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Джексон.


Тренер: Маурисио Почеттино.

"Ньюкасл Юнайтед" : Поуп (В), Трипьер, Ласселс (К), Шер, Ливраменто, Майли, Гимараэс, Жолинтон, Альмирон, Исак, Гордон.

Тренер: Эдди Хау.

Известны стартовые составы на матч ”Ньюкасл” - ”Челси”: сыграет ли Мудрик - фото 2
Известны стартовые составы на матч ”Ньюкасл” - ”Челси”: сыграет ли Мудрик - фото 3

Перед матчем

"Челси" находится в хорошей форме. За последние шесть матчей английской Премьер-лиги "синие" проиграли только один раз, трижды победили и два раза сыграли вничью, при этом с лидерами чемпионата "Арсеналом" (2:2) и "Манчестер Сити" (4:4, последний матч по состоянию на сейчас). Лондонцы сейчас находятся на 10 позиции в чемпионате, набрав 16 баллов в 12 матчах.

"Ньюкасл" наоборот не может похвастаться хорошими результатами. Последние два матча команда проиграла с одинаковым счетом 0:2. Сначала уступили на выезде "Боруссии" в Лиге Чемпионов, а затем в АПЛ, также в гостях, "Борнмуту". Причина такого спада простая масса травм и дисквалификация Сандро Тонали привели к тому, что с "Челси" не смогут сыграть сразу 10 футболистов, среди которых едва ли не половина основных. Также под вопросом участие в матче Исаака и Лонгстаффа.

Напомним, что в 13 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата "ПСЖ" принимал "Монако", которое находилось на третьей позиции. Матч показался очень богатым голами. Обзор матча и интересные моменты смотрите в материале "Комментариев".



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Источник: https://comments.ua/ua
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