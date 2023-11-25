Известны стартовые составы на матч "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": есть ли сюрпризы

Уже менее чем через час состоится центральный матч 13 тура между Манчестер Сити и Ливерпулем. Поединок между командами Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа обещает быть увлекательным. Стали известны стартовые составы на игру, сообщают "Комментарии".



Стартовые составы на матч Ман Сити-Ливерпуль. Фото с открытых источников

Стартовые составы на матч

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Аканджи, Рубен Диас, Аке, Родриго, Бернардо Силва, Фоден, Доку, Хулиан Альварес и Холланд.

Тренер: Пеп Гвардиола.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Макаллистер, Собослай, Джонс, Жота, Салах, Нуньес.

Тренер: Юрген Клопп.

Перед матчем

Матч между двумя лидерами английской Премьер-лиги состоится завтра на "Этихад Стедиум" в Манчестере. "Сити" после неудачного отрезка снова набрал хороший ход и считается главным претендентом на титул этого сезона. В последних шести матчах во всех турнирах подопечные Пепа Гвардиолы сумели одержать 5 побед и однажды сыграли вничью. Ничья произошла как раз в последнем матче, когда "горожане" устроили голевую перестрелку с лондонским "Челси" 4:4. Сейчас "Сити" лидер АПЛ и имеет в своем активе 28 очков в 12 матчах.



Ливерпуль, который в этом году играет в Лиге Европы, сделал приоритетом победу в чемпионате. Пока команде Юргена Клоппа это неплохо удается. Сейчас красные идут вторыми в АПЛ и отстают от Сити на один балл. "Ливерпуль" в последних пяти матчах чемпионата не потерпел ни одного поражения (3 победы и 2 ничьих), а в последнем матче была одержана уверенная победа над "Брентфордом".



Напомним, что в 13 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата "ПСЖ" принимал "Монако", которое находилось на третьей позиции. Матч показался очень богатым на голы. Обзор матча и интересные моменты смотрите в материале "Комментариев".

