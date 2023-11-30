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Известны стартовые составы на игру "Ливерпуль" - "ЛАСК": сыграет ли Таловеров

В игре первого тура "Ливерпуль" одержал победу 3:1

сегодня, 21:17
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня уже менее чем через час в рамках пятого тура Лиги Европы английский "Ливерпуль" будет принимать на "Энфилде" "ЛАСК". За австрийский клуб выступает украинец Максим Таловеров. Стали известны стартовые составы команд на этот матч, сообщают "Комментарии".

Известны стартовые составы на игру "Ливерпуль" - "ЛАСК": сыграет ли Таловеров

Таловеров празднует гол. Фото с открытых источников

Состав "Ливерпуля": Гакпо, Гомес, Гравенберх, Диас, Эллиотт, Эндо, Кванса, Келлехер (В), Конате, Салах (К), Цимикас.


Состав "ЛАСК": Усор, Андраде, Белло, Жюль (К), Лаваль (В), Любич, Любичич, Стойкович, Таловеров, Хорват, Цирайс.

Где будут транслировать матч

Игру Ливерпуль – Ласк можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт.

Матч "Ливерпуль" — "ЛАСК" состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени в городе Ливерпуль на стадионе "Энфилд". У команды Юргена Клоппа после четырех сыгранных матчей есть девять зачетных баллов и занимает первую позицию в группе. "ЛАСК" с 3 очками идет на последней строчке в квартете. В матче первого тура "Ливерпуль" победил со счетом 3:1.

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Источник: https://www.flashscore.ua/match/8ED4UTfS/#/match-summary/lineups
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