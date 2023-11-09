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Известны шесть участников плей-офф Лиги чемпионов после 4-го тура

"Реал" Мадрид и "Бавария" установили рекорды, а "Манчестер Юнайтед" антирекорд

сегодня, 13:59
Автор:
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Куров Артем
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После 4 туров группового этапа Лиги чемпионов уже известны 6 команд, завоевавших свой билет в плей-офф. Также некоторые из команд установили рекорды, а некоторые — антирекорды сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики, передают "Комментарии".

Известны шесть участников плей-офф Лиги чемпионов после 4-го тура

Реал забивает в ворота Браги. Фото прес-служба Реала

В 1/8 финала Лиги чемпионов уже прошли:


  • "Реал Мадрид",

  • "Реал Сосьедад",

  • "Бавария Мюнхен",

  • "РБ Лейпциг",

  • "Манчестер Сити"

  • "Интер"

Рекорды мадридского "Реала"

Мадридский клуб вышел из группы Лиги чемпионов в 32 раза из 32 розыгрышей этого турнира в таком формате. Среди всех команд, игравших по крайней мере 3 групповых этапа в Лиге чемпионов, "Реал Мадрид" единственный, кто имеет 100% результат.

Кроме того, "Реал Мадрид" является командой, чаще всего проходившей в плей-офф Лиги чемпионов по итогам 4 туров (13 раз). Среди лидеров по этому показателю также "Бавария" (12), "Барселона" (10), "Манчестер Сити" (7) и "Ювентус" (7).

Также отличились и вратари "Реала", среди которых Андрей Лунин. Они отразили 3 из последних 4 пенальти в играх Лиги чемпионов. Два из них парировал Тибо Куртуа и одно, отразив Андрей Лунин против "Браги". До этого предыдущие 19 пенальти непременно были забиты.

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала", благодаря победе над "Брагой" опередил Алекса Фергюсона, став тренером с наибольшим количеством побед (116 против 115) в истории Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов.

Антирекорды и не только "Манчестер Юнайтед"

  • "Красные дьяволы" потерпели поражение в матче Лиги чемпионов (3:4 против "Копенгагена"), в котором они вели с преимуществом в 2 гола. Последний раз это произошло в сентябре 2014 года (3:5 против "Лестера").

  • "Манчестер Юнайтед" уже проиграл 9 из 17 своих стартовых матчей в этом сезоне во всех турнирах, впервые с сезона 1973-74 годов, когда они вылетели из высшего дивизиона Англии.

  • "Манкунианцы" стали первой командой в истории Лиги чемпионов, забившей пенальти в каждом стартовом матче сезона.

  • Маркус Решфорд получил свою вторую красную карточку за "Манчестер Юнайтед" (в 374 играх во всех турнирах); предыдущая была в сентябре 2018 против "Бернли".

  • Два игрока "Манчестер Юнайтед" (Каземиро и Рэшфорд) были изъяты на одном групповом этапе Лиги чемпионов впервые с сезона 2005-06 (Руни и Скоулз).

  • Хойлунд продолжает свою голевую серию в Лиге чемпионов, забив 5 голов в 4 матчах, но все еще ожидает свой первый гол в национальных соревнованиях (10 игр без голов, 8 в Премьер-лиге и 2 в Кубке лиги).

Рекорд "Баварии"

"Бавария", победившая "Галатасарай" со счетом 2:1, продолжила рекордную серию в Лиге чемпионов: они одержали 17 побед подряд и не проигрывали уже 38 матчей в групповом этапе.



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Источник: https://iffhs.com/posts/3168
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