Известны результаты первых матчей плей-офф Лиги Конференций

Завершились матчи плей-офф Лиги Конференций. Как отмечает Футбол24, следует отметить, что первые четыре поединка в истории молодого еврокубка не остались без украинского следа.



Лига Конференций - фото из открытых источников

Лига конференций, предварительный раунд плей-офф

"Митьюлланд" – "ПАОК" – 1:0

Гол: Андерссон, 20

"ПСВ" – "Маккаби" Т-А – 1:0

Гол: Гакпо, 11

"Рапид" – "Витесс" – 2:1

Голы: Дрейф, 1, Грюль, 16 – Опенда, 74

Удаление: Стойкович, 65 (Р)

"Фенербахче" – "Славия Прага" – 2:3

Голы: Пелкас, 58, Кадиоглу, 83 – Траоре, 45, Дорли, 62, Лингр, 64

Датский "Митьюлланд" и нидерландский "ПСВ" одержали минимальные победы по схожему сценарию – хватало одного забитого мяча в первом тайме. Тем не менее, "ПАОК" и "Маккаби" сохраняют хорошие шансы сразиться дома, ведь пропущенные мячи на выезде значения уже не имеют.

Австрийский "Рапид" устроил блицкриг в поединке с нидерландским "Витессом". Хозяева поля быстро отгрузили 2 гола, а затем пытались удержать преимущество. Задание усложнил правый защитник австрийцев Стойкович, получивший две желтые карточки. Гости все же смогли отквитать один мяч, но в родных стенах придется начинать с -1.

Самый яркий матч первого слота дня устроили "Фенербахче" и "Славия". В основе пражской команды вышел защитник сборной Украины Тарас Качараба, а вот земляк Таловеров остался в запасе. Гости вообще не испугались горячих турецких трибун. Перед отдыхом Траоре вывел "Славию" вперед, а затем произошла перестрелка, в результате которой чехи нарастили преимущество. На 83-й минуте Кадиоглу оформил гол пас и установил окончательные 2:3 – у Качарабы и компании гандикап перед домашней игрой.

"Комментарии" уже сообщали, что стало известно, сколько болельщиков смогут посещать немецкие стадионы.

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