Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Состоялись первые четыре матча 1/8 Лиги чемпионов. Официальный аккаунт УЕФА в твиттере опубликовал список из четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, передают "Комментарии".



Браим Диас. Фото прес-служба Реала

Претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ:

Браим Диас ("Реал");

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");

Килиан Мбаппе ("ПСЖ");

Маттео Гендузи ("Лацио").

Несмотря на отличный матч и 9 сейвов от Андрея Лунина, его в этот список УЕФА не включило.





Расписание и результаты всех матчей 1/8 Лиги чемпионов

Первые матчи

13 февраля

"РБ Лейпциг" 0:1 "Реал" Мадрид;

22:00 "Копенгаген" 1:3 "Манчестер Сити".

14 февраля

22:00 "Лацио" — "Бавария";

22:00 "ПСЖ" — "Реал Сосьедад".

20 февраля

22:00 "Интер" — "Атлетико" Мадрид;

22:00 "ПСВ" — "Боруссия" Дортмунд.

21 февраля

22:00 "Порту" — "Арсенал";

22:00 "Наполи" — "Барселона".

Ответные матчи

5 марта

22:00 "Бавария" — "Лацио";

22:00 "Реал Сосьедад" — "ПСЖ".

6 марта

22:00 "Реал" Мадрид — "РБ Лейпциг";

22:00 "Манчестер Сити" — "Копенгаген".

12 марта

22:00 "Арсенал" — "Порту";

22:00 "Барселона" — "Наполи".

13 марта

22:00 "Атлетико" Мадрид — "Интер";

22:00 "Боруссия" Дортмунд — "ПСВ".

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

