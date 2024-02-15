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Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Андрей Лунин, совершивший 9 сейвов и проведший сухой матч не попал в список претендентов

сегодня, 13:21
Автор:
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Куров Артем
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Состоялись первые четыре матча 1/8 Лиги чемпионов. Официальный аккаунт УЕФА в твиттере опубликовал список из четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, передают "Комментарии".

Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Браим Диас. Фото прес-служба Реала

Претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ:

  • Браим Диас ("Реал");

  • Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");

  • Килиан Мбаппе ("ПСЖ");

  • Маттео Гендузи ("Лацио").

Несмотря на отличный матч и 9 сейвов от Андрея Лунина, его в этот список УЕФА не включило.

Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов - фото 2

Расписание и результаты всех матчей 1/8 Лиги чемпионов

Первые матчи

13 февраля

  • "РБ Лейпциг" 0:1 "Реал" Мадрид;

  • 22:00 "Копенгаген" 1:3 "Манчестер Сити".

14 февраля

  • 22:00 "Лацио" — "Бавария";

  • 22:00 "ПСЖ" — "Реал Сосьедад".

20 февраля

  • 22:00 "Интер" — "Атлетико" Мадрид;

  • 22:00 "ПСВ" — "Боруссия" Дортмунд.

21 февраля

  • 22:00 "Порту" — "Арсенал";

  • 22:00 "Наполи" — "Барселона".

Ответные матчи

5 марта

  • 22:00 "Бавария" — "Лацио";

  • 22:00 "Реал Сосьедад" — "ПСЖ".

6 марта

  • 22:00 "Реал" Мадрид — "РБ Лейпциг";

  • 22:00 "Манчестер Сити" — "Копенгаген".

12 марта

  • 22:00 "Арсенал" — "Порту";

  • 22:00 "Барселона" — "Наполи".

13 марта

  • 22:00 "Атлетико" Мадрид — "Интер";

  • 22:00 "Боруссия" Дортмунд — "ПСВ".

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Источник: https://x.com/ChampionsLeague/status/1757903797551321372?s=20
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