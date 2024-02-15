Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

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Куров Артем
Состоялись первые четыре матча 1/8 Лиги чемпионов. Официальный аккаунт УЕФА в твиттере опубликовал список из четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, передают "Комментарии".
Браим Диас. Фото прес-служба Реала
Браим Диас ("Реал");
Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");
Килиан Мбаппе ("ПСЖ");
Маттео Гендузи ("Лацио").
Несмотря на отличный матч и 9 сейвов от Андрея Лунина, его в этот список УЕФА не включило.
Первые матчи
13 февраля
"РБ Лейпциг" 0:1 "Реал" Мадрид;
22:00 "Копенгаген" 1:3 "Манчестер Сити".
14 февраля
22:00 "Лацио" — "Бавария";
22:00 "ПСЖ" — "Реал Сосьедад".
20 февраля
22:00 "Интер" — "Атлетико" Мадрид;
22:00 "ПСВ" — "Боруссия" Дортмунд.
21 февраля
22:00 "Порту" — "Арсенал";
22:00 "Наполи" — "Барселона".
Ответные матчи
5 марта
22:00 "Бавария" — "Лацио";
22:00 "Реал Сосьедад" — "ПСЖ".
6 марта
22:00 "Реал" Мадрид — "РБ Лейпциг";
22:00 "Манчестер Сити" — "Копенгаген".
12 марта
22:00 "Арсенал" — "Порту";
22:00 "Барселона" — "Наполи".
13 марта
22:00 "Атлетико" Мадрид — "Интер";
22:00 "Боруссия" Дортмунд — "ПСВ".
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