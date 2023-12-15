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Известны потенциальные соперники "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник, 18 декабря

сегодня, 12:19
Автор:
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Куров Артем
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Вчера прошли матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. По его итогам определились все участники плей-офф и потенциальные соперники "Шахтера". С кем могут встретиться "горняки" в 1/16 финала, читайте в материале "Комментариев".

Известны потенциальные соперники "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы

Шахтер перед матчем с Порту. Фото прес-служба Шахтера

Потенциальные соперники "Шахтера"

В 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" может встретиться со следующими командами: "Карабах", "Рома", "Ренн", "Тулуза", "Спортинг", "Спарта" Прага", "Марсель", "Фрайбург".


Вместе с "Шахтером" с 3 места Лиги чемпионов вышли: "Галатасарай" (Стамбул, Турция), "Ланс" (Франция), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Брага" (Португалия), "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды), Милан (Италия), Ян Бойз (Берн, Швейцария).

Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится в понедельник, 18 декабря.

Результаты матчей 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

  • "Ланс" 2:1 "Севилья";

  • "ПСВ" 1:1 "Арсенал";

  • "Зальцбург" 1:3 "Бенфика";

  • "Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";

  • "Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";

  • "Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";

  • "Наполи" 2:0 "Брага";

  • "Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".

13 декабря, среда

  • "РБ Лейпциг" 2:1 "Янг Бойз";

  • "Црвена Звезда" 2:3 "Манчестер Сити";

  • "Антверпен" 3:2 "Барселона";

  • "Атлетико" 2:0 "Лацио";

  • "Боруссия" 1:1 "ПСЖ";

  • "Ньюкасл Юнайтед" 1:2 "Милан";

  • "Порту" 5:3 "Шахтер";

  • "Селтик" 2:1 "Фейеноорд".

Результаты всех матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы

  • "Байер" 5:1 "Мольде"

  • "Карабах" 2:1 "Хеккен"

  • ЛАСК 1:2 "Тулуза"

  • "Панатинаикос" 1:2 "Маккаби" Хайфа

  • "Ренн" 2:3 "Вильярреал"

  • "Рома" 3:0 "Шериф"

  • "Юнион" 2:1 "Ливерпуль"

  • "Славия" Прага" 4:0 "Серветт"

  • "Арис" 1:3 "Спарта" Прага”

  • "Аякс" 3:1 AEK

  • "Бетис" 2:3 "Рейнджерс"

  • "Брайтон" 1:0 "Марсель"

  • "Вест Хэм" 2:0 "Фрайбург"

  • "Олимпиакос" 5:2 "Бачка-Топола"

  • "Ракув" 0:4 "Аталанта"

  • "Спортинг" 3:0 "Штурм"

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.




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Источник: https://comments.ua/ua
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