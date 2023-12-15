Известны потенциальные соперники "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы

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Куров Артем
Вчера прошли матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. По его итогам определились все участники плей-офф и потенциальные соперники "Шахтера". С кем могут встретиться "горняки" в 1/16 финала, читайте в материале "Комментариев".
Шахтер перед матчем с Порту. Фото прес-служба Шахтера
В 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" может встретиться со следующими командами: "Карабах", "Рома", "Ренн", "Тулуза", "Спортинг", "Спарта" Прага", "Марсель", "Фрайбург".
Вместе с "Шахтером" с 3 места Лиги чемпионов вышли: "Галатасарай" (Стамбул, Турция), "Ланс" (Франция), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Брага" (Португалия), "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды), Милан (Италия), Ян Бойз (Берн, Швейцария).
Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится в понедельник, 18 декабря.
12 декабря, вторник
"Ланс" 2:1 "Севилья";
"ПСВ" 1:1 "Арсенал";
"Зальцбург" 1:3 "Бенфика";
"Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";
"Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";
"Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";
"Наполи" 2:0 "Брага";
"Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".
13 декабря, среда
"РБ Лейпциг" 2:1 "Янг Бойз";
"Црвена Звезда" 2:3 "Манчестер Сити";
"Антверпен" 3:2 "Барселона";
"Атлетико" 2:0 "Лацио";
"Боруссия" 1:1 "ПСЖ";
"Ньюкасл Юнайтед" 1:2 "Милан";
"Порту" 5:3 "Шахтер";
"Селтик" 2:1 "Фейеноорд".
"Байер" 5:1 "Мольде"
"Карабах" 2:1 "Хеккен"
ЛАСК 1:2 "Тулуза"
"Панатинаикос" 1:2 "Маккаби" Хайфа
"Ренн" 2:3 "Вильярреал"
"Рома" 3:0 "Шериф"
"Юнион" 2:1 "Ливерпуль"
"Славия" Прага" 4:0 "Серветт"
"Арис" 1:3 "Спарта" Прага”
"Аякс" 3:1 AEK
"Бетис" 2:3 "Рейнджерс"
"Брайтон" 1:0 "Марсель"
"Вест Хэм" 2:0 "Фрайбург"
"Олимпиакос" 5:2 "Бачка-Топола"
"Ракув" 0:4 "Аталанта"
"Спортинг" 3:0 "Штурм"
Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.
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