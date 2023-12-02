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Известны группы на Евро-2024: с кем может сыграть сборная Украины

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии

сегодня, 19:54
Автор:
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Куров Артем
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Состоялась жеребьевка финальной части Евро-2024. 21 команда и трое будущих победителей плей-офф, среди которых может быть Украина, узнали своих соперников. Об этом "Комментарии" узнали из трансляции жеребьевки на официальном сайте УЕФА.

Известны группы на Евро-2024: с кем может сыграть сборная Украины

Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Результаты жеребьевки

Группа A


  • Германия

  • Шотландия

  • Венгрия

  • Швейцария

Группа B

  • Испания

  • Хорватия

  • Италия

  • Албания

Группа C

  • Словения

  • Дания

  • Сербия

  • Англия

Группа D

  • Победитель пути A

  • Нидерланды

  • Австрия

  • Франция

Группа E

  • Бельгия

  • Словакия

  • Румыния

  • Победитель пути B

Группа F

  • Турция

  • Победитель пути C

  • Португалия

  • Чехия

Известны группы на Евро-2024: с кем может сыграть сборная Украины - фото 2

Плей-офф отбора Евро-2024

Путь А

Полуфиналы

21.03.2024

  • Польша — Эстония.

  • Уэльс — Финляндия.

Финал

26.03.2024

  • Уэльс/Финляндия — Польша/Эстония.

Путь В

Полуфиналы

21.03.2024

  • Израиль — Исландия

  • Босния и Герцеговина — Украина

Финал

26.03.2024

  • Босния и Герцеговина/Украина — Израиль/Исландия

Путь С

Полуфиналы

21.03.2024

  • Грузия — Люксембург

  • Греция — Казахстан

Финал

26.03.2024

  • Грузия/Люксембург — Греция/Казахстан

Читайте также, что трансферная сага по переходу Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" продолжается уже не первый год. Тем не менее в 2024 году она должна завершиться, потому что, как сообщает портал Relevo, "королевский клуб" сделает последнюю попытку подписать звездного француза.




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Источник: https://www.uefa.com/euro2024/draws/2024/2001079/
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