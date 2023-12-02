Известны группы на Евро-2024: с кем может сыграть сборная Украины

Состоялась жеребьевка финальной части Евро-2024. 21 команда и трое будущих победителей плей-офф, среди которых может быть Украина, узнали своих соперников. Об этом "Комментарии" узнали из трансляции жеребьевки на официальном сайте УЕФА.



Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Результаты жеребьевки

Группа A

Германия

Шотландия

Венгрия

Швейцария

Группа B

Испания

Хорватия

Италия

Албания

Группа C

Словения

Дания

Сербия

Англия

Группа D

Победитель пути A

Нидерланды

Австрия

Франция

Группа E

Бельгия

Словакия

Румыния

Победитель пути B

Группа F

Турция

Победитель пути C

Португалия

Чехия





Плей-офф отбора Евро-2024

Путь А

Полуфиналы

21.03.2024

Польша — Эстония.

Уэльс — Финляндия.

Финал

26.03.2024

Уэльс/Финляндия — Польша/Эстония.

Путь В

Полуфиналы

21.03.2024

Израиль — Исландия

Босния и Герцеговина — Украина

Финал

26.03.2024

Босния и Герцеговина/Украина — Израиль/Исландия

Путь С

Полуфиналы

21.03.2024

Грузия — Люксембург

Греция — Казахстан

Финал

26.03.2024

Грузия/Люксембург — Греция/Казахстан

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