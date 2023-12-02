Известны группы на Евро-2024: с кем может сыграть сборная Украины

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Куров Артем
Состоялась жеребьевка финальной части Евро-2024. 21 команда и трое будущих победителей плей-офф, среди которых может быть Украина, узнали своих соперников. Об этом "Комментарии" узнали из трансляции жеребьевки на официальном сайте УЕФА.
Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ
Группа A
Германия
Шотландия
Венгрия
Швейцария
Группа B
Испания
Хорватия
Италия
Албания
Группа C
Словения
Дания
Сербия
Англия
Группа D
Победитель пути A
Нидерланды
Австрия
Франция
Группа E
Бельгия
Словакия
Румыния
Победитель пути B
Группа F
Турция
Победитель пути C
Португалия
Чехия
Путь А
Полуфиналы
21.03.2024
Польша — Эстония.
Уэльс — Финляндия.
Финал
26.03.2024
Уэльс/Финляндия — Польша/Эстония.
Путь В
Полуфиналы
21.03.2024
Израиль — Исландия
Босния и Герцеговина — Украина
Финал
26.03.2024
Босния и Герцеговина/Украина — Израиль/Исландия
Путь С
Полуфиналы
21.03.2024
Грузия — Люксембург
Греция — Казахстан
Финал
26.03.2024
Грузия/Люксембург — Греция/Казахстан
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