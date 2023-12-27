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Известно, сколько денег получат клубы-участники Суперлиги.

Всего в мужской Суперлиге может сыграть 64 команды

сегодня, 16:52
Автор:
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Куров Артем
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Недавно суд ЕС признал, что санкции против клубов-участников Европейской Суперлиги неправомерны. Сразу многие европейские гранды выступили с заявлениями против этого турнира. Однако спонсоры Суперлиги имеют большие средства, чтобы заманить клубы к участию в соревновании. Об этом сообщает журналистка Аранча Родригес.

Известно, сколько денег получат клубы-участники Суперлиги.

Флорентино Перес. Фото прес-служба Реала

Суперлига гарантировала 15 миллиардов евро в три сезона от европейских и американских инвесторов. По 5 млрд в год распределят клубы, а 400 млн пойдут в фонд солидарности для детского футбола и на бедные клубы. Фонд солидарности УЕФА распределяет 200 миллионов, говорится в сообщении.

Формат Суперлиги

Мужская Суперлига включает 64 клуба в трех лигах: Star, Gold и Blue. Звездная и Золотая лиги насчитывают по 16 клубов, а Синяя лига – 32 клуба. Все клубы будут играть в группах по 8 команд – дома и на выезде, что гарантирует минимум 14 матчей в год.

  • В конце сезона в каждой лиге будет сыгран плей-офф из 8 клубов для определения чемпионов лиги.

  • Будет ежегодное повышение и понижение между тремя лигами с продвижением в Синюю лигу на основе результатов внутренней лиги.

  • Не будут увеличены календарные дни матчей, кроме тех, которые предусмотрены существующими международными соревнованиями.

  • Матчи будут проходить в середине недели и не будут мешать календарю матчей внутренних лиг.


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Источник: https://x.com/partidazocope/status/1739787259610583075?s=20
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