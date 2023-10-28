Известна причина отсутствия Мудрика в заявке на матч с Брентфордом

Сегодня в 14:30 лондонский "Челси" Михаила Мудрика дома будет принимать "Брентфорд", в котором играет еще один украинец Ярмолюк. Однако у Мудрика нет даже в заявке на матч. Стала известна причина отсутствия украинца, сообщает football.london, передают “Комментарии”.



Мудрик во время матча. Фото с открытых источников

Причина отсутствия Мудрика

И Энцо, и Миша почувствовали что-то во время вчерашней тренировки, небольшие травмы мышц у обеих. Мы надеялись, что они смогут быть в команде во время игры, но, к сожалению, они не совсем готовы. Ни одна из этих травм не является большой проблемой, но мы не хотели рисковать, — говорится в сообщении главного тренера "Челси" Маурисио Почетинно.

Стартовые составы на матч "Челси" – "Брентфорд"

Состав "Челси": 1 Санчес Р. (В), 3 Кукурелья М., 2, Дисас А., 6 Силва Т., 26 Колвилл Л., 23 Галлагер К. (К), 25 Кайседо М., 11 Мадуэке Ч ., 20 Палмер К., 7 Стерлинг Р., 15 Джексон Н.



Запасные: 36 Deivid Washington, 5 Бадьяшиль Б., 50 Бич Э. (В), 27 Густо М., 24 Джеймс Р., 52 Матос А., 29 Матсен И., 28 Петрович Дж. (В), 16 Угочукву Ч .





Состав "Брентфорда": 1 Флэккен М. (В), 20 Аер К., 5 Пиннок И., 22 Коллинз Н., 30 Рерслев Расмуссен М., 8 Йенсен М., 6 Норгорд К. (К), 27 Янельт В ., 2 Хики А., 19 Мбемо Б., 11 Висса Й.



Запасные: 38 Брирли И., 14 Годдос С., 13 Занка, 16 Ми Б., 7 Мопе Н., 37 Олакигбе М., 15 Оньек Ф., 21 Стракоша Т. (В), 33 Ярмолюк Е.



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